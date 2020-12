Sulík: To, že s Matovičom máme po osobnostnej a emočnej stránke zlý vzťah, je holý fakt

Pandémia nezasiahla len ekonomiku a zdravie ľudí, ale aj vzťahy v koalícii. Najmä medzi vicepremiérom Richardom Sulíkom (SaS) a predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽaNO). V rozhovore pre Webnoviny.sk a tlačovú agentúru SITA minister hospodárstva hovorí, ako v súčasnosti vychádza so svojim koaličným partnerom, o rokovaniach na Ústrednom krízovom štábe aj svojej budúcnosti v strane Sloboda a Solidarita.

Aké sú súčasné vzťahy v koalícii?

Pracovné.

A s pánom premiérom?

Tiež pracovné. To, čo s ním potrebujem riešiť, riešim. To, že po osobnostnej a emočnej stránke máme zlý vzťah, to je holý fakt, to už vedia asi všetci.

Čo hovoríte na jeho aktuálnu slovnú výmenu s pani prezidentkou?

Je dobré právo prezidentky, aby sa ozvala kedykoľvek a k akejkoľvek téme uzná za vhodné. To, že to s tým covidom nefunguje dobre, je zjavné úplne všetkým.

Ja mám snahu riešiť to za zatvorenými dverami, ale zasa sa aj veľa zaujímavého dočítam z Facebooku.

Plánujete aj do budúcna komunikovať svoje námietky prostredníctvom sociálnych sietí alebo sa budete riadiť koaličnou dohodu, že si názorové rozpory najprv vyriešite za zatvorenými dverami?

Vy sa teda nebudete vyjadrovať cez sociálne siete?

Nie. Nehovorím, že som sa nikdy nevyjadril, ale naozaj súhlasím s tým, že to nemá zmysel, nikam to nevedie a takéto „pinkanie“ je úplne zbytočné.

Budete sa v budúcnosti viac zúčastňovať na rokovaní Ústredného krízového štábu?

Rokovania Ústredného krízového štábu sú siahodlhými diskusiami, väčšinou s chabým výsledkom a nakoniec sa stane, že sa aj tak všetko výrazne pomení, lebo Ústredný krízový štáb má iba poradný hlas. Za ministerstvo hospodárstva tam chodí Jana Kiššová.

Nepovažujete teda ako chybu, že za seba posielate na rokovanie krízového štábu niekoho iného?

Je moja kompetencia niekoho tam za mňa delegovať.

Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík. Foto: SITA/Jana Birošová

Malo by sa podľa vás zverejňovať, kto ako hlasoval za jednotlivé opatrenia na Ústrednom krízovom štábe, aby verejnosť vedela, kto čo presadzuje?

Úplne bez problémov. Tam ale ide o iné, a to, že keď máte krízovú situáciu, tak veľmi často sa dotýkate aj utajovaných a neverejných skutočností. Nemalo by to byť napríklad online, ale ak by na konci dňa niekto zobral zápis z rokovania a zverejnil by tie časti, ktoré sú nezávadné, čo sa týka utajovania dokumentov alebo skutočností, tak ja by som s tým nemal žiadny problém. Neviem len, či by to bola natoľko významné, lebo to, čo je zaujímavé, by pravdepodobne aj tak utajené bolo.

Vaša poslankyňa Jana Bittó Cigániková nedávno zverejnila informáciu, že premiér mal volať ministrovi školstva, že ak chce otvoriť školy, tak sa mu máte ospravedlniť. Viete o tom niečo?