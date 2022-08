Sulík vysvetlil svoju správu Matovičovi o vyprevadení Kollára. Heger mu napísal, že „klobúk dole“

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) opäť potvrdil, že mu nikdy nešlo o zmier, a že nedokáže žiť bez nepriateľa a neustáleho konfliktu.

„Moja správa adresovaná Igorovi Matovičovi reflektovala snahy Borisa Kollára zastaviť boj proti mafii. V tom čase, po paragrafe 363 pre Vladimíra Pčolinského a chaose v bezpečnostných zložkách, sa Boris Kollár verejne vyjadroval pre odchod Sme rodina z koalície a predčasné voľby. Bolo mi ľúto, keď som videl ako Boris Kollár s Igorom Matovičom zametá. Navrhol som preto Igorovi Matovičovi ústretový krok – zakopať vojnovú sekeru, a tiež som ho uistil o podpore 20 poslancov SaS v prípade, že by sa rozhodol vyprevadiť Borisa Kollára z koalície. Igor Matovič deň po mojej SMS vyhlásil, že si musíme položiť otázku, či dokáže koalícia fungovať aj bez Sme rodina. Moju ponuku teda odignoroval a zároveň naše uistenie o podpore využil na silácke reči voči Sme rodina, ktorej dokázal veľkoryso prehliadnuť všeličo, najnovšie aj to, že nehlasovali ani len za vydanie Roberta Fica do rúk spravodlivosti,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

Ako ďalej uviedol, o svojej správe Igorovi Matovičovi bezprostredne informoval aj premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). „Ten mi poďakoval a napísal, že si váži, čo som napísal Igorovi Matovičovi. Klobúk dole, doplnil Eduard Heger,“ uzavrel Richard Sulík.