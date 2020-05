Sulíkov návrh pomoci cestovným kanceláriám pre Covid-19 prešiel vládou, ale s pripomienkou

Cestovné kancelárie budú môcť navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo náhradný zájazd, ak cestujúci neprijme prvú možnosť. A to vtedy, ak pre následky mimoriadnej situácie z dôvodu pandémie koronavírusu na Slovensku alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste, či v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu, nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu podľa zmluvy o zájazde.

Novelu ostro kritizovali viaceré organizácie

Počíta s tým návrh novely zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, ktorý v stredu schválila vláda v novom znení s pripomienkou. O pôvodnom návrhu v pondelok prerušila rokovanie. Kabinet zároveň odobril skrátené legislatívne konanie o tejto novele.

Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) predložil novelu zákona o zájazdoch so zámerom zmierniť negatívne dopady koronakrízy na cestovné kancelárie.

Novelu ostro kritizovali viaceré spotrebiteľské organizácie, označili ju za diskriminačnú, podľa nich je v rozpore s pravidlami Európskej únie, pričom problémy cestovných kancelárií majú riešiť ich klienti a nie štát. Zmeny v zákone o zájazdoch by mali po schválení v parlamente nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

Zájazd nemôžu všetci odmietnuť

Náhradný zájazd by podľa novely mohli odmietnuť písomne do 14 dní od doručenia oznámenia cestovnej kancelárie len niektoré skupiny cestujúcich, ktorí uzavreli zmluvu o zájazde, najmä v súvislosti s opatreniami proti koronavírusu.

Ide o nezamestnaných, samostatne zárobkovo činné osoby a jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným s priznaným finančným príspevkom štátu na udržanie zamestnanosti, ako aj osamelých rodičov s priznaným nárokom na pandemické ošetrovné a tehotné ženy.

Pôvodne sa to malo týkať aj dôchodcov s vekom 70 a viac rokov a zamestnancov, ktorí nemohli vykonávať prácu pre prekážky na strane zamestnávateľa v súvislosti s opatreniami proti pandémii.

Ak cestujúci odmietne náhradný zájazd, cestovná kancelária je povinná vrátiť mu všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného bezodkladne, ale najneskôr do 14 dní od doručenia odmietnutia náhradného zájazdu.

Zmena zmluvy alebo náhradný zájazd

„Cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021,“ uvádza návrh novely zákona o zájazdoch.

„Ak sa cestovná kancelária s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu nedohodne do 31. augusta 2021, platí, že odstúpila od zmluvy o zájazde a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 2021,“ vyplýva z novely.

Ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili a cestovná kancelária na základe odstúpenia od zmluvy nevrátila cestujúcemu všetky platby, ktoré na základe zmluvy o zájazde prijala, postupuje sa podľa časti novely, že cestovná kancelária môže navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo náhradný zájazd. To isté má platiť pre prípad, ak cestujúci v uvedenom čase odstúpil od zmluvy o zájazde a k vysporiadaniu odstupného neprišlo.

Mimoriadna situácia

Ak je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia Covid-19 na Slovensku alebo obdobnej situácii v cieľovom mieste, či v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu, možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci s ním nesúhlasí, bude povinný o tom písomne informovať cestovnú kanceláriu najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu; prvých 30 dní od účinnosti tohto zákona a najneskôr 15 dní pred začatím zájazdu.

Cestovná kancelária bude povinná cestujúcemu do 14 dní od doručenia informácie zaslať oznámenie o náhradnom zájazde. Cestovná kancelária nebude počas mimoriadnej situácie oprávnená požadovať od cestujúceho úhradu splátok ceny zájazdu; to neplatí, ak cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde.

Ochrana pre prípad úpadku, ktorá sa vzťahuje na zmluvu o zájazde sa v rovnakom rozsahu bude vzťahovať na zmluvu o zájazde aj po jej zmene alebo po zaslaní oznámenia o náhradnom zájazde.