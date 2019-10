Sulíkova SaS a Kollár sú na hranici zvoliteľnosti, voľby by vyhral Smer-SD a podpora kotlebovcov klesla

Strana Andreja Kisku Za ľudí si posilňuje pozíciu v rebríčku voličských preferencií. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý realizovala na vzorke 1 145 respondentov starších ako 18 rokov, pre televíziu JOJ.

Smer-SD stále na prvom mieste

Podľa prieskumu, ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, Za ľudí by získalo 10,3 percent hlasov a skončilo tak tretie. V septembrovom prieskume malo 8,6 percent.

Voľby by tento víkend vyhral Smer-SD s 20,1 percentami, druhá by bola Ľudová strana Naše Slovensko s 11,1 percentami. V prípade kotlebovcov ide o pokles hlasov o 2,1 percent oproti septembrovému prieskumu Polisu.

OĽaNO a SNS majú po sedem percent

Do parlamentu by sa dostala aj koalícia PS/Spolu s 10,1 percentami, OĽaNO-NOVA a SNS zhodne so siedmimi percentami, KDH so ziskom 6,7 percent preferenčných hlasov a tiež SaS s 5,1 percentami a Sme Rodina s piatimi percentami.

Mimo parlamentu by sa ocitla dnešná vládna strana Most-Híd. Tiež Dobrá voľba Tomáša Druckera, Vlasť Štefana Harabina či Socialisti.sk Eduarda Chmelára. Pri týchto troch nových stranách však Polis upozorňuje, že znalosť o ich vzniku bola len 50 až 60 percent, čím je výsledok do značnej miery ovplyvnený.