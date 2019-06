Sulíkova SaS na kongrese zhodnotí uplynulých 10 rokov, témou budú aj voľby a zmena stanov

BRATISLAVA 22. júna (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) bude na výročnom kongrese hodnotiť uplynulých desať rokov od svojho vzniku, ale i časy nedávne.

Uviedla to pre agentúru SITA predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová s tým, že riadny Kongres strany Sloboda a Solidarita sa uskutoční v sobotu 22. júna v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave.

Čestným hosťom Mistrík

„Na kongrese vystúpi predseda strany Richard Sulík, podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová,“ uviedol hovorca SaS Róbert Buček.

Podľa Blahovej budú hovoriť o výsledkoch májových eurovolieb a tiež o budúcoročných parlamentných voľbách. Voliť budú aj členov republikovej rady strany a delegátom sa prihovorí aj čestný hosť, prezidentský kandidát Robert Mistrík, ktorý sa počas kampane vzdal v prospech prezidentky Zuzany Čaputovej.

Ako Blahová potvrdila, témou sobotného kongresu nebudú iné personálne zmeny. Na čele liberálov je predseda Richard Sulík, ktorý chce stranu priviesť do parlamentných volieb.

Zmena stanov strany

Blahová priblížila, že na kongrese budú meniť stanovy strany, aby SaS spĺňala všetky zákonom stanovené podmienky. Stanovy musí meniť po tom, ako parlament vlani schválil novelu zákona o politických stranách a politických hnutiach.

Podľa Blahovej každá strana musí mať revíznu komisiu, rozhodcovský orgán a výkonný orgán (predsedníctvo). SaS nemá v súčasnosti samostatnú revíznu komisiu a rozhodcovský orgán, ale má dozornú a rozhodcovskú komisiu. Strana musí nové stanovy na kongrese aj schváliť.

Možný úbytok preferencií SaS

Posledné prieskumy ukazujú možný úbytok preferencií strany SaS. Podľa júnového prieskumu agentúry Polis, ktorý si dala vypracovať agentúra SITA, by strana SaS skončila s 8,5 percenta v poradí štvrtá. V parlamente by obsadila 14 mandátov.

S najlepším výsledkom by skončila strana Smer-SD (18,3%), druhá by bola koalícia PS/Spolu (15%) a tretia ĽSNS (11,4%). Strana Andreja Kisku by dostala 5,2 percenta hlasov. Podľa prieskumu volebných preferencií agentúry AKO z prelomu apríla a mája by SaS skončila na štvrtom mieste s 13,1 percenta.

Na prvom mieste by bol Smer-SD so ziskom 19,1 percenta, na druhom mieste je ĽSNS s 13,9 percenta a prvú trojicu uzatvára koalícia Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia s 13,7 percenta.Tento prieskum však ešte nezahŕňal politickú stranu Andreja Kisku.