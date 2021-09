Sulíkova SaS predloží do parlamentu návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme

Poslanci Národnej rady SR za stranu SaS predložia do parlamentu návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme.

Ako na stredajšej konferencii k dôchodkovému systému uviedol poslanec za SaS a predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič, je nevyhnutné, aby vládna koalícia prijala ústavný zákon o dôchodkovom systéme.

Nejde o liberálny návrh zákona

Poslanec NR SR Tomáš Lehotský (klub SaS) poukázal na to, že v návrhu ústavného zákona sa nachádza veľa bodov, ktoré vychádzajú z návrhu ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina), napríklad naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života.

Poslanec NR SR za SaS Peter Cmorej upozornil, že nejde o liberálny návrh ústavného zákona, ale o snahu o široký politický konsenzus. Ako príklad uviedol možnosť odísť do predčasného dôchodku po získaní 40 rokov dôchodkového poistenia.

Návrh ústavného zákona definuje penzijný systém od roku 2023 ako trojpilierový. Ide o prvý, priebežne financovaný pilier, ktorý spravuje Sociálna poisťovňa, druhý dôchodkový pilier spravujúci dôchodkové správcovské spoločnosti a tretí, dobrovoľný penzijný pilier. Štát podľa návrhu podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok, napríklad daňovými úľavami.

Zvyšovanie dôchodkového veku

Vek odchodu do dôchodku sa má naviazať na vývoj strednej dĺžky života, teda s narastajúcou strednou dĺžkou života sa bude dôchodkový vek zvyšovať. Dôchodok však bude možné čerpať aj po dosiahnutí stanoveného počtu rokov účasti v priebežnom systéme.

V roku 2023 by išlo o 40 rokov dôchodkového poistenia. Výška dôchodku by mala spravodlivo zohľadňovať obdobie účasti a sumu uhradených platieb.

Príspevky do druhého pilieira

Druhý dôchodkový pilier by mal dlhodobo zhodnocovať povinné platby. Príspevky do druhého piliera by mali byť najmenej vo výške jednej štvrtiny z celkovej efektívnej sadzby platieb do priebežného systému.

Účasť v druhom pilieri by mala byť pre mladých ľudí automatická od okamihu vzniku účasti v prvom pilieri, s možnosťou vystúpenia z druhého piliera v zákonom určenej lehote. Sporitelia si budú môcť vybrať zo sporiacich stratégií stanovených zákonom.