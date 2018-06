Sulíkova SaS vystavila vysvedčenie ministerke školstva Lubyovej

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Keby mala ministerka školstva Martina Lubyová dostať vysvedčenie, nebola by klasifikovaná.

Povedal to poslanec tímlíder pre školstvo strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling s tým, že pre školstvo sa ani v tomto školskom roku neuskutočnili žiadne systémové zmeny.

Reformný dokument SaS

„Celý rok sme iba dookola počúvali o tom, ako sa bude rokovať, no reálne sa nič zásadné neurobilo. Presadil sa len zákon o odbornom vzdelávaní a zákony o vysokých školách. Ostatné činy neboli uchopiteľné a z tohto pohľadu by pani ministerka nebola na konci školského roka klasifikovaná,“ vysvetlil Gröhling.

Tímlíder SaS doplnil, že „v našom reformnom dokumente Spravme Slovensko vzdelanejším navrhujeme konkrétne systémové zmeny, ako pozdvihnúť naše školstvo. Netreba rozprávať, ale byť pripravení a konať.“ Agentúru SITA informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

Nespokojní rodičia aj žiaci

Podľa tímlídra SaS by minister školstva nemal ospevovať úspechy seba a svojho rezortu, ale hodnotiť to, čo sa podarilo urobiť pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, žiakov, študentov a školy.

„Slovensko je krajina, v ktorej roky slovne počúvame o reformách školstva, v ktorej počúvame o desiatkach rôznych nových nápadov, ako celé školstvo zreštartovať. Napriek tomu učitelia stále musia chodiť do ulíc. Učiteľská obec je nespokojná s vedením školstva. Spolu s ňou sú nespokojní aj mnohí rodičia a žiaci. Tí nechcú, aby školstvo bolo len o rozprávaní, rokovaní, zakladaní komisií a o neustálom odsúvaní termínov,“ uviedol Gröhling.

Ani zvýšenie platov učiteľov nie je podľa poslanca SaS zásluha ministerky školstva. „Ak by to tak bolo, zvýšia sa platy už od septembra. Poviem to na rovinu: vládna moc čelí obrovskej miere nedôvere ľudí a robí všetko pre to, aby utíšila tisíce nespokojných občanov. Vládna väčšina opäť nemyslí na budúcnosť Slovenska, ale iba na svoju vlastnú budúcnosť,“ uzavrel Gröhling.