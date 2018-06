Sulíkovci akceptujú kritiku odborníkov, návrh o Audiovizuálnom fonde upravia a prijmú spoluprácu

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce upraviť odbornou verejnosťou kritizovaný návrh novely zákona o Audiovizuálnom fonde (AVF).

Otvorení diskusii

Ako vyplýva z tlačovej správy, ktorú poskytla tlačovej agentúre SITA hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková, liberáli chcú „jasnejšie, transparentnejšie a efektívnejšie prerozdeľovanie financií pri podpore audiovizuálnej tvorby“. Strana chce pripraviť „komplexnejší návrh financovania audiovizuálnej tvorby a rada bude pri ňom spolupracovať s osobnosťami z filmového, resp. televízneho priemyslu“.

„Okolo našej novely zákona o Audiovizuálnom fonde vznikla turbulentná diskusia. Pôvodný návrh sme sa rozhodli nahradiť komplexnejším návrhom a trváme na tom, že je potrebné prepracovať systém podpory v kinematografii,“ cituje tlačová správa predsedu SaS Richarda Sulíka.

Podľa Sulíka chcú: „Aby sa peniaze, ktoré sú určené na tvorbu filmov pre RTVS, presunuli do Audiovizuálneho fondu. Objem peňazí teda zostane zachovaný, iba sa budú čerpať z jedného zdroja. Iné zdroje, napríklad prostriedky z vyšších územných celkov, môžu ostať. Tie sme ani nemali záujem rušiť.“

Cieľ návrhu

Poslanci NR SR za stranu Sloboda a Solidarita Renáta Kaščáková a Jozef Rajtár 25. mája oznámili, že podávajú do podateľne NR SR návrh na zmenu zákona o AVF. Návrh by sa mal dostať na júnovú schôdzu parlamentu.

„Cieľom návrhu je ustanoviť pravidlo, že jeden projekt sa bude finančne podporovať iba z jedného miesta, kde sa bude aj dôsledne a efektívne kontrolovať. Spomínaný prvý návrh zákona podľa SaS neovplyvňuje objemy finančných prostriedkov určených na podporu audiovizuálnej kultúry ani neznižuje zákonné možnosti podpory pre jednotlivé projekty,“ priblížili opoziční poslanci v dôvodovej správe k návrhu.

Plánovali tiež, aby sa podpora nedávala na vývoj diela, resp. scenár alebo iné slovesné dielo používané pre vytvorenie audiovizuálneho diela, ale iba dielo ako celok od prípravy až po distribúciu, pričom vývoj a scenár sa očakáva od žiadateľa o podporu ako vlastný vklad do projektu.

Kritika z Audiovizuálneho fondu

„Ďalej sa ustanovuje, že jeden projekt ako celok môže získať podporu iba raz a zároveň sa podpora neposkytuje na realizáciu projektov, ktoré už získali finančné prostriedky od iných subjektov verejnej správy,“ odôvodnili v prvom návrhu liberáli.

Po zverejnení spomínaného prvého návrhu zaň SaS kritizoval rad odborných inštitúcií, ako aj Audiovizuálny fond. Rada Audiovizuálneho fondu vyzvala poslancov NR SR za SaS, aby svoj návrh novely zákona o AVF stiahli. Dôvodom podľa fondu je, že „návrh je odborne nepripravený a v dôsledkoch pre audiovizuálnu kultúru a priemysel môže byť deštruktívny až likvidačný“.

Ak by totiž navrhované zmeny začali platiť v praxi, mohlo by to ohroziť „existenciu niektorých súčastí audiovizuálnej kultúry na Slovensku, ako aj k výrazne negatívne zasiahnuť do podnikateľského prostredia v celej oblasti audiovízie“. Toto konštatovanie podľa AVF potvrdzujú aj stanoviská predstaviteľov odbornej verejnosti, ktorí tiež od poslancov za SaS požadujú, aby svoj návrh stiahli.

Ďalšie námietky

Návrh Renáty Kaščákovej a Jozefa Rajtára po jeho zverejnení kritizovali Asociácia nezávislých producentov, Slovenská filmová a televízna akadémia či Slovenská asociácia producentov v audiovízii. Napríklad prezidentka Asociácie nezávislých producentov (ANP) Zuzana Mistríková v stanovisku ANP okrem iného kritizovala návrh na zrušenie podpory vývoja filmových projektov a zákaz kombinácie verejných zdrojov určených pre produkciu.

Upozornila, že bez peňazí na vývoj filmov „sa okrem iného nemajú slovenskí producenti šancu uchádzať o európske zdroje určené na vývoj svojich diel, ktoré Slovenská republika spolufinancuje“. Pripomenula, že i v životopisoch najlepších filmových režisérov, napríklad Miloša Formana, je celý rad projektov, ktoré vyvinuli a napokon nevznikli.

„Nie je možné na Slovensku vyrobiť celovečerný film len z prostriedkov z Audiovizuálneho fondu a vlastných vkladov producentov. Upozorňujeme aj na skutočnosť, že RTVS má zo zákona povinnosť spolupracovať s nezávislými producentmi v SR na výrobe audiovizuálnych diel – t.j. kombinácia týchto zdrojov je nevyhnutná, pretože dielo vyprodukované len zo zdrojov televízie nie je nezávislou produkciou,“ konštatovala medzi iným ANP.