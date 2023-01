Sulíkovci dodržia dohodu o podpore predčasných volieb a Gröhling odmieta Ficove konšpirácie

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) dodrží dohodu s bývalými koaličnými partnermi a bude hlasovať za predčasné parlamentné voľby v septembrovom termíne. Povedal to podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a bývalý minister školstva Branislav Gröhling v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.

Zákon musí podpísať Čaputová

„Ak to náhodou dopadne tak, že to budú júnové voľby, tak tieto my nebudeme podporovať, ale budeme ich akceptovať,“ povedal. Gröhling nevidí problém v tom, ak bude odvolaná vláda vládnuť ešte do septembra. Garanciou je pre neho prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá musí podpísať každý zákon.

Liberáli sú pripravení akceptovať aj prípadnú úradnícku vládu, ak by predčasné voľby v parlamente nakoniec neprešli. „My sme v poriadku aj s úradníckou vládou a vyslovíme jej dôveru, ak takáto úradnícka vláda príde do Národnej rady SR,“ skonštatoval Gröhling.

Ficove konšpirácie

Zároveň odmieta vyjadrenia šéfa Smeru-SD Roberta Fica o tom, že Čaputová pripravuje spolu s liberálmi progresívnu úradnícku vládu.

„Fico konšpiruje niekedy až veľmi a potom vidíme, že to nie je realita. Ja pani prezidentke dôverujem, som veľmi rád, že máme takúto prezidentku a verím, že rozhodne správne,“ povedal. Podotkol, že s Čaputovou nikto z SaS na tému úradníckej vlády nehovoril.

Ústavné ukotvenie možnosti skrátenia volebného obdobia prostredníctvom referenda strana SaS odmieta. Podľa Gröhlinga by sa potom mohlo stať, že hneď po parlamentných voľbách by sa niekomu nepáčil výsledok a zvolal by referendum, pričom nová vláda by ani nedostala šancu.

Poukázal na to, že túto možnosť majú v ústave len dve zo 47 krajín Európy, a to Lichtenštajnsko a Lotyšsko. Zároveň odmietol, že by prezidentka odhovárala ľudí od referenda, keď povedala, že sa na ňom nezúčastní a nebude ani vyzývať k účasti.