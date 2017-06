Sulíkovci vyzývajú Fica, aby svoj boj proti korupcii dokázal konkrétnymi krokmi

BRATISLAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Predstavitelia strany Sloboda a Solidarita vyzývajú predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby svoj úprimný záujem na potieraní korupcie dokázal štyrmi konkrétnym krokmi. Uvádzajú to v stanovisku strany, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.

Podľa liberálov Fico nie je celé roky verejnosti ochotný potvrdiť, či sa stretol v byte na Vazovovej ulici v Bratislave s podnikateľom Jaroslavom Haščákom, o čom hovorí spis Gorila.

“Dnes vyzýva občanov, aby sa nebáli oznamovať korupciu. Pritom Slovensko nemá problém v tom, že by občania boli ľahostajní, o čom existuje dosť príkladov. Ale existuje aj dosť dôkazov o tom, že na Slovensku existujú ľudia, ktorí na základe kontaktov na politické i policajné špičky získali nezaslúženú imunitu,” tvrdia s tým, že orgány činné v trestnom konaní trestnú činnosť týchto ľudí doslova kryjú.

Sofistikovaný úplatok pre mimovládky

Zákon tak podľa SaS neplatí pre každého, ale privilegovaným osobám štátna moc zabezpečuje beztrestnosť a naopak nepohodlné osoby, kritici pomerov, ale aj mnohí oznamovatelia korupcie sú vystavení šikanovaniu, vyhrážaniu a vydieraniu.

Takýto selektívny prístup je podľa liberálov v hlbokom rozpore s právnym štátom, zásadami spravodlivosti, demoralizuje celú spoločnosť a vedie k extrémizmu.

“Poradcovia predsedu vlády Fica do jeho aktuálnej marketingovej stratégie zaradili aj boj proti korupcii, lebo korupcia je veľký politický fenomén. Ak strana Smer-SD a samotný premiér Fico chcú zastaviť pokles preferencií, musia nejako reagovať. Vláda pripravila 15 miliónov eur pre mimovládne organizácie, aby sa zamerali na boj proti korupcii,” uviedli a dodali, že to nie je nič iné ako “sofistikovaný úplatok”, aby mlčali.

Štyri kroky

Robert Fico je podľa SaS ako bojovník proti korupcii vrcholne nedôveryhodný, lebo on osobne bral úplatky zo štátnej pomoci určené pre uhoľné bane. A premiér Fico teraz vyzýva občanov, aby sa nebáli a udávali úplatkárov.

„Vyzývame premiéra Fica, aby svoj úprimný záujem na potieraní korupcie dokázal občanom tým, že vykoná tieto kroky: Po prvé, jednoznačne sa vyjadrí, či sa v rámci kauzy Gorila stretol s Jaroslavom Haščákom v byte na Vazovovej ulici. Po druhé, jednoznačne sa vyjadrí, či je to on, kto na inkriminovanej nahrávke hovorí o získaní miliónov slovenských korún pre stranu Smer-SD. Po tretie, odvolá Roberta Kaliňáka z funkcie ministra vnútra, ktorý je vyšetrovaný pre majetkové podvody. A nakoniec, po štvrté, vysťahuje sa z bytu, o ktorom tvrdí, že je to byt podnikateľa Ladislava Bašternáka,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.