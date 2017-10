Sulíkovci žiadajú Fica, aby išiel na detektor lži a odpovedal aj na otázku o vzťahu k Bašternákovi

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vstúpil do otvoreného konfliktu s prezidentom Andrejom Kiskom. Myslia si to líder SaS Richard Sulík a podpredsedovia Ľubomír Galko, Jana Kiššová a Natália Blahová, ktorých stanovisko agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

Kiska označil Ficove slová za klamstvo

Podľa liberálov z minulosti vieme, že pre pokoj a politickú stabilitu v spoločnosti je to to najhoršie, čo sa mohlo na Slovensku stať.

„Ak premiér Fico trvá na svojich výrokoch, že sa prezident Andrej Kiska snažil u nemenovaného predstaviteľa činného v trestnom konaní ‘vybaviť’ vratky DPH v jeho a v bratovej firme KTAG a zároveň aj na tom, že je ochotný ísť na detektor lži, vyzývame ho, aby tak neodkladne učinil. Zvlášť v situácii, keď prezident označil jeho slová za klamstvo,“ tvrdí SaS.

Podľa liberálov občania majú právo na takýto krok zo strany predsedu vlády, keďže z ich peňazí Fico žije a im sa v konečnom dôsledku aj zodpovedá.

Predsedníctvo strany SaS zároveň žiada premiéra, aby súčasťou testu na detektore lži boli aj otázky o jeho skutočnom pomere k podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi a bytu, v ktorom býva a taktiež otázka o financovaní strany Smer-SD v jej začiatkoch, ktoré verejnosť pozná z nahrávky, na ktorej osoba s identickým hlasom ako Robert Fico hovorí o získaní miliónov vlastnou hlavou z neznámych zdrojov. Liberáli navrhujú, aby na detektore odpovedal aj na otázky o jeho účasti v kauze Gorila a návšteve odpočúvaného bytu.

Liberáli poukázali aj na prípad Matoviča

Predseda vlády Fico má dnes podľa SaS dobré dôvody pošpiniť prezidenta Slovenskej republiky a využiť na to vo svojej ekonomickej podstate banálny daňový prípad.

Sulíkovci upozorňujú, že nikdy sa nepodarilo preukázať, že Robert Fico osobne organizoval únik daňovej dokumentácie voči poslancovi NR SR za OĽaNO Igorovi Matovičovi, ale podľa nich to bol on, kto uniknuté materiály použil proti nemu.

„Zároveň sa nikdy nepodarilo preukázať, že Robert Fico osobne nariadil finančnej správe a polícii, aby zastavili vyšetrovanie podozrení z daňových podvodov podnikateľa Ladislava Bašternáka, ale je to on, Robert Fico, ktorý býva v Bašternákovom luxusnom byte, pričom jeho pravou rukou vo vláde i v strane Smer-SD je minister vnútra Robert Kaliňák, obchodný partner Bašternáka. A nikdy sa nepodarilo preukázať ani to, že Robert Fico osobne organizoval ohováračskú kampaň proti prezidentskému kandidátovi Andrejovi Kiskovi, v rámci ktorej ho obvinil z paktovania so scientológmi, ale bol to iba on, kto ako protikandidát mal z nej úžitok,“ uvádzajú liberáli s tým, že „všetky tieto skutočnosti a indície nás varujú pred tým, aby sme aktuálne tvrdenia Fica považovali za vierohodné, dokým neprejdú detektorom lži“.