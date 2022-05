Sulíkovci žiadajú stiahnuť návrh o zákaze vešania dúhových vlajok, za homofóbne správanie sa postavil aj Matovič

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) bude na koaličnej rade žiadať stiahnutie návrhu poslancov Národnej rady SR Györgya Gyimesiho (OĽaNO) a exkotlebovca Tomáša Tarabu o zákaze vešania dúhových vlajok. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.

„György Gyimesi porušil koaličnú zmluvu a spojil sa s exkotlebovcom, aby spoločne ubližovali menšinám. Namiesto toho, aby sa Slovensko približovalo akceptáciou menšinových práv k modernej Európe 21. storočia, radšej bude tento stredoveký krúžok po nich šliapať. Takéto homofóbne správanie, za ktoré sa postavil aj líder OĽaNO Igor Matovič, nemôžeme v žiadnom prípade tolerovať. Navyše to považujem len za ďalší dôkaz spolupráce OĽaNO s fašistami, keďže tento návrh prišiel po nápade regulovať politické diskusie,“ vyhlásila poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková.

LGBTI komunita u nás stále podľa SaS nepožíva také práva, aké by si zaslúžila. „Aj napriek tomu, že žijeme v slobodnej, solidárnej a tolerantnej spoločnosti, zopár jedincov si stále myslí, že môžu zasahovať iným a hlavne menšinám do života. Toto je však mylné a absurdné myslenie. Očakával by som, že poslanec Gyimesi sa bude skôr venovať maďarskej menšine, a nie utláčať inú menšiu v snahe polarizovať a rozdeľovať spoločnosť,“ doplnil poslanec za SaS Miroslav Žiak s tým, že predkladaný návrh zákona by mohol byť aj protiústavný.

Poslanci Gyimesi a nezaradený Tomáš Taraba predložili do parlamentu návrh novely zákona o štátnych symboloch. Navrhujú, aby sa na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochrancu práv, ktoré sa zo zákona označujú štátnymi symbolmi, zakázalo vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie. Parlament by mal o tomto návrhu rokovať na nadchádzajúcej schôdzi, ktorá sa začína 14. júna.