Suma opatrovateľského príspevku sa penzistom nebude krátiť na polovicu

Poberateľom dôchodku, ktorí opatrujú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sa suma opatrovateľského príspevku od júla budúceho roka nebude krátiť na polovicu. Vláda od druhej polovice budúceho roka nariadením zvýši sumu opatrovateľského príspevku pre penzistov na 75 percent výšky opatrovateľského príspevku, na ktorý majú nárok osoby v produktívnom veku. Od júla 2024 bude výška opatrovateľského príspevku pre dôchodcov rovnaká ako suma príspevku pre ľudí v produktívnom veku. Vyplýva to z novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Novela zákona tiež umožňuje zvýšenie príspevku na opatrovanie o 100 eur mesačne, ak osoba opatruje jedno alebo viacero nezaopatrených detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Zo štátneho rozpočtu si tieto opatrenia vyžiadajú 70 miliónov eur ročne.

Na Slovensku je viac ako 24-tisíc opatrovateľov, ktorí sú zároveň poberateľmi dôchodkovej dávky. „Všetkým týmto opatrovateľom je príspevok na opatrovanie krátený, pričom tieto osoby poskytujú rovnakú starostlivosť a významne odľahčujú sociálne služby, ktoré by mal poskytovať štát,“ upozorňuje Žitňanská. Tvrdí, že takéto krátenie nemá svoje odôvodnenie v zníženom rozsahu alebo kvalite poskytovania opatrovania fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. „Odstránenie neodôvodneného krátenia peňažného príspevku na opatrovanie by nielen výrazne pomohlo rodinám osôb so zdravotným postihnutím, kde jeden z príbuzných pôsobí ako opatrovateľ osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ale zároveň by aj pomohlo zlepšiť postavenie opatrovateľov a oceniť ich prínos pre spoločnosť,“ dodala nezaradená poslankyňa.