Summit Trumpa a Kim Čong-una sa začne podaním rúk, stretnutie by malo trvať do dvoch hodín

SINGAPUR 11. júna (WebNoviny.sk) – Singapurský premiér Lee Hsien Loong sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Politici sa zišli vo vládnom sídle Istana, kde sa okrem ich individuálneho stretnutia konal aj obed s ich poradcami.

Za USA sa na ňom zúčastnili minister zahraničia Mike Pompeo, personálny šéf Bieleho domu John Kelly či poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton.

Trumpovo poďakovanie Lee Hsien Loongovi

Trump počas obeda poďakoval Lee Hsien Loongovi za to, že Singapur hostí summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý sa bude konať v utorok. „Ceníme si vašu pohostinnosť, profesionalitu a priateľstvo,“ povedal americký prezident singapurskému predsedovi vlády s tým, že je „naozajstnou cťou“, že s ním môže byť.

Americká hlava štátu počas pracovného obeda tiež vyjadrila optimizmus v súvislosti s plánovaným historickým stretnutím, ktoré sa podľa neho môže skončiť dobre. „Konkrétne zajtra máme veľmi zaujímavé stretnutie a myslím, že sa veci môžu vyvinúť veľmi pekne,“ uviedol.

Summit otvorí podanie rúk

Summit Donalda Trumpa a Kim Čong-una, ktorého prípravy vrcholia, sa uskutoční na singapurskom ostrove Sentosa. Stretnutie sa začne o 9:00 miestneho času, pričom ho podľa nemenovaného amerického predstaviteľa otvorí ich podanie rúk.

Následne by sa malo uskutočniť individuálne stretnutie lídrov len v prítomnosti tlmočníkov, ktoré by malo trvať do dvoch hodín. Potom by sa k nim mali pridať aj ich poradcovia. Utorkový summit bude prvým medzi vodcom Severnej Kórey a úradujúcim americkým prezidentom.