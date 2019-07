Summit v Bruseli pokračuje, podľa Pellegriniho treba novú kombináciu mien pre kľúčové posty v EÚ

Mimoriadny bruselský summit pokračuje v utorok od 11:00. Lídri členských krajín EÚ hľadajú od nedele večera na mimoriadnom summite v hlavnom meste Belgicka zhodu na menách, ktoré sa stanú šéfmi kľúčových postov v orgánoch Únie. Ako v pondelok uviedol novinárom premiér Peter Pellegrini, tretí deň by mohol byť úspešný.

„Verím, že dnes všetci pochopili, že treba prísť s novou kombináciou mien,“ povedal v pondelok. Premiérovou snahou je získať zaujímavé portfólio pre Maroša Šefčoviča.

Kameňom úrazu boli spitzenkanditáti

Premiéri a prezidenti začali rokovať v nedeľu večer s trojhodinovým oneskorením a pokračovali celú noc. Skončili až v pondelok na poludnie. Podľa Pellegriniho boli hlavným kameňom úrazu nominácie spitzenkandidátov.

„Otázka bola, do akej miery nomináciou spitzenkandidátov odovzdávajú premiéri rozhodovanie do rúk parlamentu. Proti pôvodnému modelu, že by spitzenkandidáti Frans Timmermans a Manfred Weber mali obsadiť Komisiu a Európsky parlament, sa postavila veľká skupina EPP (Európska ľudová strana) i krajín V4,“ dodal predseda vlády.

Noví šéfovia inštitúcií

Pri výbere šéfov inštitúcií musia dbať na výsledky volieb do Európskeho parlamentu, rodovú rovnosť aj regionálny balans. Lídri členských krajín EÚ hľadajú šéfov Európskej komisie, Európskej rady, Európskej centrálnej banky a vysokého predstaviteľa pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

K výmene prichádza po májových voľbách do Európskeho parlamentu. Predsedu EP budú novozvolení poslanci voliť v stredu počas prvej plenárnej schôdze v Štrasburgu.