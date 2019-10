Superodpočet si vlani uplatnilo zatiaľ 260 subjektov v objeme 343 miliónov eur

V daňových priznaniach za rok 2018 podaných s odkladom do konca júna 2019 pribudla oproti marcovému stavu stovka superodpočtov za 360 projektov v celkovom objeme 237,7 mil. eur

Objem superodpočtu za rok 2018 už 5-násobne prevýšil čerpanie v troch predchádzajúcich rokoch spolu

Po zverejnení aktualizovaného zoznamu subjektov čerpajúcich superodpočet na výskum a vývoj v roku 2018, ktorý bol doplnený o subjekty s odkladom daňových priznaní do 30. júna 2019, k 160 subjektom z marca pribudla stovka ďalších. Tie pôvodný objem superodpočtu za rok 2018 navýšili o cca 237,7 mil. eur na celkovú hodnotu viac ako 343,3 mil. eur. Kým za roky 2015 – 2017, keď platila 25-percentná sadzba superodpočtu, bol daňový základ podnikateľov znížený o necelých 66 mil. eur, v jedinom roku so 100-percentnou sadzbou odpočet od daňového základu prevyšuje 5-násobok súhrnného objemu z predchádzajúcich rokov. Podnikatelia tak na dani z príjmov už dosiahli vďaka superodpočtu úsporu vo výške viac ako 86 mil. eur, pričom len v roku 2018 to bolo zatiaľ viac ako 72 mil. eur.

Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., (ďalej CRIF SK) júnové výsledky za rok 2018 posilnili veľké superodpočty, a to aj u nováčikov, z ktorých až 9 si uplatnilo superodpočet viac ako 1 mil. eur. Kým medziročná dynamika rastu počtu superodpočtov zďaleka nedosiahla dvojnásobok, celková suma čerpaného superodpočtu vzrástla 8,6-násobne. „Evidentne to dokazuje, že tento vývoj nie je spôsobený výlučne iba štvornásobným zvýšením sadzby superodpočtu, ale môže sa na ňom podieľať tiež možnosť uplatnenia si 100-percentného superodpočtu aj z medziročného prírastku výdavkov na výskum a vývoj a v neposlednom rade samotné zvýšenie výdavkov na podporu inovácií v podnikoch,“ hovorí Jana Šnircová, finančná analytička spoločnosti CRIF SK.

Superodpočet naďalej smeruje najmä do Bratislavského kraja, ale vážne mu konkuruje Žilinský kraj. Potešiteľné je zastúpenie mikrosubjektov v celkovej štatistike čerpaného superodpočtu, ale aj v kategórii nováčikov: polovica nováčikov má obrat do 2 mil. eur a necelá tretina zamestnáva menej ako 10 zamestnancov. Doterajšie odvetvové štatistiky superodpočtu ukázali, že o túto formu štátnej podpory výskumu a vývoja sa uchádzajú najmä priemyselné podniky a subjekty IT sektora. Nové superodpočty v porovnaní s marcovými výsledkami výrazne zvýšili podiel priemyslu na čerpaní superodpočtu.

„Aktualizovaný zoznam superodpočtov potvrdil naše očakávania tempa rastu počtu subjektov oproti stavu k marcu 2019, prekvapila skôr dynamika zvyšovania objemu čerpaného superodpočtu. S júnovými odkladmi pribudli najmä veľké superodpočty. Intenzita financovania výskumu a vývoja prostredníctvom tejto daňovej úľavy u tých, ktorí už superodpočet vyskúšali alebo sa preň už rozhodli, výrazne predstihuje rozširovanie tohto nástroja na zatiaľ váhajúcich či neoslovených,“ konštatuje Jana Šnircová.

Vývoj základných parametrov superodpočtu v rokoch 2015-2018

parameter 2015 2016 2017 spolu

2015 – 2017 2018* Počet subjektov 83 112 163 358 260 Celkový objem superodpočtu (€) 9 217 010,78 16 484 764,10 40 118 666,20 65 820 441,08 343 355 516,95 Predpokladaná úspora na dani z príjmov (€) 1 937 600,00 3 626 648,10 8 424 919,90 13 989 168,00 72 104 658,56 Priemerná výška superodpočtu (€) 111 048,32 147 185,39 246 126,79 – 1 320 598,14 Minimálny superodpočet (€) 691,16 35,00 18,84 – 0,06 Maximálny superodpočet (€) 1 272 959,41 2 687 063,11 18 472 254,59 – 49 694 823,30 Počet superodpočetov nad 100 000 eur 20 28 50 98 138 Superodpočet viac ako 100 000 eur – podiel z celkového počtu (%) 24,10 25,00 30,67 27,37 53,08 Superodpočet menej ako 1 000 eur – počet 2 9 9 20 8

Poznámka: * Za rok 2018 pracujeme so zoznamom subjektov zverejneným na webstránke Finančne správy SR k 26. 9. 2019.

