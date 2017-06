Superšprintér Usain Bolt sa predstaví na Zlatej tretre, nemá pochybnosti o konci kariéry

OSTRAVA 26. júna (WebNoviny.sk) – Po deviaty raz a naposledy sa jamajský superšprintér Usain Bolt predstaví na mítingu Zlatá tretra, aby si vychutnal ovácie publika. V stredu 28. júna krátko pred deviatou večer ešte raz extrémne rýchlo prebehne vzdialenosť 100 m, ukáže niekoľko svojich typických gestikulácií a potom zamáva Ostrave na rozlúčku.

Po tejto sezóne 8-násobný olympijský víťaz a 11-násobný majster sveta ukončí svoju megaúspešnú kariéru. Jedenásť rokov bol jej súčasťou aj míting Zlatá tretra, na ktorý nedá dopustiť. “Bude to určite veľmi emotívne, už sa na to veľmi teším. V Ostrave som už za tie roky ako doma. Poznám tu všetko, dokonca aj izbu v hoteli,” uviedol Usain Bolt na pondelkovej tlačovej konferencii v Ostrave, cituje ho oficiálna stránka podujatia zlatatretra.cz či portál idnes.cz.

Bolt o mítingu Zlatá tretra Ostrava…

Vždy sem príde plný štadión ľudí a nezáleží na počasí, stále je plno. Aj preto je to môj obľúbený míting a dôvod, prečo sa do Ostravy neustále rád vraciam. Poznám to tu veľmi dobre, dokonca aj svoju izbu v hoteli. Keď som sem prišiel po prvý raz, bola poriadna zima. Teraz som v šoku z tepla, ktoré tu panuje, asi som s priviezol so sebou trochu toho slnka z Jamajky.

Bolt o výberoch mítingov na poslednú sezónu…

Bolo to naozaj ťažké, najmä preto, že väčšina z nich je pred svetovým šampionátom. Chcem si užiť každý míting, na ktorom sa pred koncom kariéry zúčastním, každý podpis, ktorý rozdám a tiež každé fotenie s fanúšikmi. Bude to veľmi emotívne, lebo všetko bude naposledy. Aj v Ostrave budem mať posledný raz šancu získať trofej, ktorú som si tak obľúbil. Každú krištáľovú tretru, ktorú som tu získal, mám vystavenú doma na peknom mieste.

Bolt o konci kariéry…

Nemám pochybnosti o tomto svojom rozhodnutí. Bola to skvelá kariéra a ja som si užil každý jej okamih. Všetky úspechy, ale aj pády a som za to vďačný. Teším sa, že sa po kariére budem môcť pozerať na svojich nástupcov. Vidím veľký potenciál v mladých jamajských šprintéroch. Môj tréner sa ma snaží prehovoriť, aby som sa tiež stal koučom, ale zatiaľ sa mu to nepodarilo. Z atletického oválu sa však určite nechystám odísť. Zatiaľ som veľmi nepremýšľal, čo budem robiť po skončení kariéry. Najprv ju musím ukončiť, a potom sa uvidí.

Bolt o o tom, čo mu bude najviac chýbať…

Fanúšikovia a súťaženie. Tým som si istý.

O majstrovstvách sveta v Londýne…

Chcete vedieť, či som pripravený skončiť tak, že nezvíťazím? Vlastne som na to doteraz ani nemyslel. S trénerom vždy hľadáme a nachádzame cesty k víťazstvám, takže preto o tom ani nepremýšľam.

Bolt o tom, čo bude robiť o 11 rokov…

Netuším, čo bude o taký dlhý čas. Dúfam však, že nebudem mať pivné brucho…Možno nejakým spôsobom zostanem spätý s atletikou a budem jej pomáhať ako budem najlepšie vedieť. Možno sa ožením a budem mať deti. Uvidíme…