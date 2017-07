Supertalent Dani Ceballos mal na výber z viacerých ponúk, vybral si Real Madrid

MADRID 14. júla (WebNoviny.sk) – Úradujúci španielsky majster, futbalový klub Real Madrid, získal novú akvizíciu. Dani Ceballos prestúpil z Realu Betis Sevilla, pričom na novom pôsobisku podpísal 6-ročnú zmluvu. Madriský klub oznámil, že hráča predstaví budúci štvrtok.

Najlepší hráč nedávnych ME hráčov do 21 rokov v Poľsku, dvadsaťročný stredopoliar (nar. 7. augusta 1996), mal na výber z viacerých ponúk. Okrem Madridčanov sa oňho zaujímal aj FC Barcelona a od Betisu Sevilla si vypočul návrh na pokračovanie spolupráce.

Ceballos by mal byť pre Real Madrid skôr investícia do budúcnosti. Hráč sa nedávno v jednom z rozhovorov pre denník AS vyjadril, že jeho herný štýl sa najviac podobá špílmachrovi Realu Lukovi Modričovi, ktorý toho roku oslávi 32. narodeniny

Prestupová čiastka by sa mala pohybovať okolo 17 miliónov eur, čo je o dva milióny viac, ako bola jeho výstupná klauzula v zmluve. Je druhou letnou posilou “merengues” po Theovi Hernándezovi z Atlética Madrid.