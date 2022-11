Šutaj-Eštok podal trestné oznámenie, kajúcnikov z kauzy Daniari podozrieva z prania peňazí (video)

Poslanec strany Hlas-SD Matúš Šutaj-Eštok podal v stredu trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre SR pre podozrenie z prania peňazí prominentnými kajúcnikmi Ľudovítom Makóom, Michalom Suchobom, Františkom Imrezcem a ďalšími v kauze Daniari, v ktorej štát prišiel o vyše 18 miliónov eur. Šutaj-Eštok o tom informoval na stredajšom brífingu strany Hlas.

Nestíhajú legalizáciu z príjmu

Šutaj-Eštok uviedol, že Špeciálna prokuratúra SR, ktorá je schopná stíhať tento trestný čin, stíha krádež týchto peňazí, ale nestíha samotnú legalizáciu z príjmu z trestnej činnosti.

„Pýtam sa verejne Daniela Lipšica, prečo špeciálna prokuratúra v tejto kauze nestíha podozrenie z trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Je to v mnohých krajinách jeden z najvážnejších zločinov, pretože vracia nakradnuté a prepraté peniaze späť do legálnej ekonomiky a zo zlodejov robí bohatých a vážených občanov. Pýtam sa, či toto nie je forma odmeny pre prominentných kajúcnikov, aby si mohli užívať svoje peniaze v čínskych bankách alebo hotovosti až do konca života,“ uviedol Matúš Šutaj Eštok.

Kauza Daniari

Trestne oznámenie súvisí s prípadom trestného činu neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie DPH v celkovom rozsahu 18 394 4025 eur na daňovom úrade v Nitre. V tejto kauze, známej ako Daniari, mala organizovaná skupina ľudí žiadať neoprávnene od štátu vratky DPH, pričom jej najvyššie postavenými členmi a „mozgom“ mali byť práve kajúcnici Suchoba, Imrecze a Makó.

„Špeciálna prokuratúra a časť polície týchto kajúcnikov potrebujú ako soľ, pretože ich výpovede sú často jediným „dôkazom“, ktorý na obvinených majú. A ako sa už ukázalo, aj na súde stačí, že takýmto kajúcnikom sudca uverí a obžalovaným neuverí. Preto majú ľudia ako Makó, Imrecze či Suchoba pre Daniela Lipšica, Romana Mikulca a Igora Matoviča cenu zlata. A je nevyhnutné vyšetriť, či z tejto „ceny“ nemajú svoj podiel aj samotní kajúcnici, práve možnosťou beztrestne užívať nakradnuté peniaze,“ vysvetlil Šutaj-Eštok.

Podal trestné oznámenie

Poslanec podal trestné oznámenie, pretože považuje za verejný záujem odhaliť manipulačné praktiky nominantov Igora Matoviča a ich zneužívanie práva na politické účely.

„OĽaNO sľubovalo pred voľbami spravodlivosť, právnu čistotu, transparentnosť a otvorené vládnutie. Namiesto toho nám za dva a trištvrte roka ponúklo nevídané zneužívanie orgánov činných v trestnom konaní na politické ciele, zatváranie politických oponentov vo vymyslených a najmä nepreukázaných kauzách, totálnu netransparentnosť a množstvo káuz, ktoré na hony smrdia klientelizmom a korupciou,“ dodal Matúš Šutaj-Eštok.