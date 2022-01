Šutaj Eštok spochybnil právnu záväznosť interpretačnej doložky k obrannej zmluve s USA

Interpretačná doložka k obrannej dohode medzi Slovenskou republikou a USA nie je právne záväzná. Ak by bola, musela by ju podpísať aj americká strana. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to skonštatoval Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Text zmluvy je nejednoznačný

Podľa slov Šutaja Eštoka prezidentka Zuzana Čaputová tým, že interpretačnú doložku vôbec otvorila, potvrdila špekulácie a pochybnosti o obrannej dohode medzi Slovenskou republikou a USA.

Priestor pre diskusiu bol zo strany koalície podľa poslanca nabúraný tým, že koalícia neschvália mimoriadnu schôdzu o tejto dohode. „Je tu jasne nabúraná suverenita, územná celistvosť a je tam aj nejednoznačnosť,“ skonštatoval Šutaj Eštok.

Narušenie suverenity nehrozí

„Chcel by som, aby sa prestali otvárať nejaké obrazy a strašiť verejnosť,“ uviedol podľa slov Juraja Krúpu (OĽaNO) Peter Pellegrini (Hlas-SD) v čase vyrokovania danej dohody.

K otázke narušenia suverenity podľa Krúpu Pellegrini tvrdil, že cieľom je výrazná ochrana suverenity, hoci Slovensku jej narušenie nehrozí.

Rovnako mal uviesť, že dohoda nedáva mandát ozbrojeným silám vytvárať základne na Slovensku. Podľa Šutaja-Eštoka k názorovej zmene o obrannej dohode v radoch opozície nedošlo.