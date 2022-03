Súťaž Kultúrna pamiatka roka – Fénix má novú vizuálnu identitu

Do prestížnej súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix sa tento rok prihlásilo rekordných 31 obnovených národných kultúrnych pamiatok, ktorých proces obnovy bol dokončený v rokoch 2020 a 2021. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR. Spoločne s generálnym partnerom projektu, Nadáciou SPP pripravili tento rok pre „Fénixa“ viacero zaujímavých noviniek. „Chceli sme súťaž zatraktívniť a priblížiť ju aj širokej verejnosti. Zriadili sme informačnú web stránku súťaže www.kpr-fenix.sk a preniesli sme celý proces prihlasovania a predkladania prihlášok do súťaže do on-line prostredia. Súťaž dostala aj úplne novú vizuálnu identitu,“ hovorí o novinkách Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Autorom nového loga je grafický dizajnér Julo Nagy so svojím tímom z bratislavského štúdia Calder design community. „Nové logo súťaže vychádza z motívu bájneho vtáka Fénixa, vždy znovuzrodeného z vlastného popola, ktorého poznajú mytológie viacerých národov. Fénix v logu je štylizovaný do gesta ruky v tvare známeho „OK“ – symbolu uznania, súhlasu a potvrdenia, že je všetko v poriadku. Týmto ocenením dávajú odborníci zachránenej či obnovenej kultúrnej pamiatke roka potvrdzujúce, fénixové „OK“. Pri farebnosti sme sa inšpirovali bronzom a meďou a tým sme zdôraznili historický kontext ocenenia.,“ vysvetľuje Julo Nagy.

Druhý logotyp z dielne Calder design community bol vytvorený pre špeciálne ocenenie „Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP“. Online hlasovanie spojené s rozhodovaním širokej verejnosti o najkrajšej obnovenej pamiatke sa spúšťa 14. marca 2022 na stránke www.kpr-fenix.sk. „Druhé logo vychádza zo symbolu známeho zo sociálnych sietí ako „Like“, teda „palec hore“, alebo „páči sa mi to. Vták Fénix štylizovaný do gesta ruky v tvare „Like“ je jasným symbolom vyjadrenia ocenenia verejnosti. Farebnosť je tvorená gradientom z okrovej do bielej farby, ktorá odkazuje na zlato a slnko zo symboliky okolo vtáka Fénixa a odkazuje aj na žltú farbu, ktorá je v logu Nadácie SPP,“ odkrýva tajomstvá ďalšieho návrhu grafický dizajnér, Julo Nagy.

Nové logo ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP. Foto: Nadácia SPP

Autorom fontu – písma Diurnal, použitého v textovej časti oboch log, je dizajnér písma Nikola Djurek z oceňovaného štúdia Typotheque, ktoré založil uznávaný slovenský dizajnér Peter Biľak. Samotné vyhlásenie víťazov súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix je naplánované na máj 2022. Hostiteľom slávnostného odovzdávania ocenení, ktoré odvysiela RTVS, bude víťaz uplynulého ročníka – Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne. Všetky informácie o aktuálnom ročníku súťaže sú dostupné na webovej stránke www.kpr-fenix.sk.

