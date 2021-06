Súťaž na SBS pre Slovenskú poštu bola podľa Doležala transparentná, politici by nemali komentovať verejné obstarávanie

Ministerstvo dopravy a Slovenská pošta považujú súťaž na strážne služby pre poštu na dobu 48 mesiacov v hodnote viac ako 9,5 milióna eur bez DPH, ktorú vyhrala firma Lama SK spájaná so známou kauzou Kajúcnik, za transparentnú a zákonnú.

Ako upozornil v piatkovej online diskusii minister dopravy Andrej Doležal, politici by nemali komentovať ani zasahovať do verejných obstarávaní.

Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Martina Ľuptáka o tom, či sa môžu rôzne spoločnosti účastniť verejného obstarávania, majú rozhodovať na to určené inštitúcie vrátane registrového súdu.

Do obstarávania nikto nemôže zasahovať

Pre ministra Doležala je dôležité, že vznikla otvorená trhová súťaž, keďže sa do nej prihlásilo množstvo spoločností vo všetkých troch regiónoch. Ako podotkol, účasť na verejnom obstarávaní nie je dnes podmienená etikou ani morálkou, aj preto bolo všetko v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Zdôraznil, že do verejného obstarávania nemôže nikto zasahovať, a to ani premiér či vláda. Ako dodal, v prípade, že by firma Lama SK prišla predsa len o licenciu, tak Slovenská pošta by musela opätovne vyhlásiť súťaž. „Je to ale predčasná, hypotetické otázka,“ dodal minister Doležal.

Podľa Smeru ide o štátnu korupciu

Strana Smer-SD označila uzavretie rámcovej dohody medzi Slovenskou poštou a firmou Lama SK za štátnu korupciu. Ako uviedol predseda strany Robert Fico, predmetná firma je úzko prepojená na Ľudovíta M., ktorý je podozrivý z trestnej činnosti a zároveň figuruje vo viacerých známych kauzách ako Kajúcnik.

Podľa premiéra Eduarda Hegera, ktorého stanovisko prečítal počas Hodiny otázok na pôde parlamentu minister financií Igor Matovič, sa zdá, že niektorí poslanci nemôžu uveriť tomu, že nejaké obstarávanie môže byť transparentné a nemať vopred stanoveného víťaza.

Cenu vyhodnotila elektronická aukcia

„Jednou z priorít tejto vlády, všetkých jej ministerstiev vrátane štátnych firiem, je prinášať transparentné verejné obstarávania otvorené čo najširšiemu spektru uchádzačov, ktoré sa budú jasne riadiť pravidlami stanovenými v zákone,“ tvrdí premiér, podľa ktorého Lama SK v súťaži splnila zákonom stanovené podmienky a ponúkla najnižšiu cenu vo všetkých častiach súťaže.

Cena bola vyhodnotená automatizovaným systémom elektronickej aukcie. Pošta ani iný obstarávateľ nie je podľa Hegera oprávnený spochybňovať rozhodnutie súdov o zápise do registra partnerov verejného sektora.

Situáciu budú riešiť právnou cestou

Spoločnosť Lama SK sa ohradila voči spochybňovaniu kompetentnosti a odbornosti potrebnej na poskytovanie služieb pre štandardne a zákonne zazmluvnených odberateľov firmy zo strany predsedu Smeru-SD Fica. Vzniknutú situáciu bude Lama SK riešiť právnou cestou.

„Verené obstarávania, pri ktorých sa vedelo, kto má vyhrať a kto prehrať, sú už minulosťou. Zdá sa, že niektorí poslanci nemôžu uveriť tomu, že nejaké obstarávanie môže byť transparentné a nemať vopred stanoveného víťaza,“ zdôraznil predseda vlády v stanovisku.