Súťaže na prevádzku železničných liniek sú nesystémové, SaS posiela ministrovi Érsekovi výzvu

BRATISLAVA 9. júla (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka (Most-Híd), aby predložil plán rozvoja osobnej dopravy vo verejnom záujme pred vyhlásením súťaží na jednotlivé železničné linky.

Reagovala tak na zámer rezortu dopravy vyhlásiť súťaž na prevádzku vlakov na trati medzi Bratislavou a Komárnom, keďže spoločnosti RegioJet, a. s., na uvedenej trase končí zmluva v roku 2020. Liberáli upozornili, že po skončení platnosti súčasných zmlúv stále nie je isté, čo bude ďalej.

Návrh koalície

„Vítame aktivitu ministra dopravy, avšak považujeme ju za nesystémovú, lebo do dnešného dňa nebol ministerstvom dopravy predstavený koncept, ako chce dotovať dopravu vo verejnom záujme po roku 2020,“ informoval v pondelok poslanec Národnej rady SR a tímlíder SaS pre dopravu Miroslav Ivan.

Súčasná koalícia sa v programovom vyhlásení vlády v roku 2016 zaviazala vytvoriť tzv. dopravnú autoritu, ktorá bude objednávať osobnú železničnú a autobusovú dopravu vo verejnom záujme centrálne.

To by malo odstrániť súbehy spojov a zároveň koordinovať napojenia jednotlivých druhov dopravy. V súčasnosti objednáva osobnú železničnú dopravu vo verejnom záujme ministerstvo dopravy, prímestskú autobusovú dopravu samosprávne kraje a mestskú hromadnú dopravu mestá.

„Prešli však viac ako dva roky od nástupu (predošlej) vlády. Blíži sa rok 2020, avšak ministerstvo do dnešného dňa nepredstavilo žiadne konkrétne návrhy,“ upozornil poslanec Ivan.

Liberalizácia železničnej dopravy

„Nevieme, ako by takáto autorita mala fungovať, aké by mala mať kompetencie, aké legislatívne zmeny to prinesie a aké bude stanovisko vyšších územných celkov, ktorým by v takomto prípade bola odobratá kompetencia objednávať si regionálne autobusy,“ dodal Ivan.

Liberáli žiadajú ministra dopravy, že ak hovorí o liberalizácii železničnej dopravy, potom je najvyšší čas, aby predložil na verejnú diskusiu návrh, ako si predstavuje fungovanie dopravnej autority na Slovensku.

„Liberalizovať železničné linky predtým, ako bude jasný ich ďalší spôsob objednávania, je krajne nezodpovedné,“ tvrdí Ivan. Celú situáciu vníma ako premárnené dva roky na nájdenie poctivého a systémového riešenia rozvoja verejnej dopravy.