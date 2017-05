Švajčiari podľa odhadov schválili ukončenie výroby jadrovej energie

BERN 21. mája (WebNoviny.sk) – Švajčiarski voliči v dnešnom referende vyjadrili súhlas s novým zákonom o energetike, ktorý zahŕňa stratégiu postupného ukončenia využívania jadrovej energie. Vyplýva to z odhadov zverejnených po zatvorení hlasovacích miestností.

Za navrhovaný zákon sa podľa aktuálneho trendu sčítania celoštátne vyslovilo približne 58 percent zúčastnených, uviedli experti inštitútu GFS vo vysielaní švajčiarskej televízie SRF.

Novelizovaný zákon zakazuje výstavbu nových jadrových elektrární, sprísňuje normy emisií oxidu uhličitého z vozidiel a zvyšuje finančnú podporu obnoviteľných zdrojov energií. Podporovaná má byť aj sanácia budov s cieľom zvýšiť ich energetickú efektívnosť, prostriedky na to majú sčasti pokryť dodatočné poplatky uhrádzané používateľmi elektrickej energie.

Konzervatívna Švajčiarska ľudová strana (SVP) vystupovala proti návrhu zákona s varovaním pred výrazným zvyšovaním účtov za elektrinu. Zákon by mal vstúpiť do platnosti začiatkom roka 2018. Existujúce jadrové elektrárne v krajine ostanú podľa navrhovaného plánu v prevádzke dovtedy, pokým to bude bezpečné.

Iniciatívu zelených, ktorí presadzovali stanovenie pevného termínu ukončenia využívania jadrovej energie do roku 2029, Švajčiari vlani na jeseň odmietli. Takmer 60 percent elektrickej energie v krajine už pochádza z obnoviteľných zdrojov, prevažne vodných elektrární.