Švajčiari v referende schválili zákaz reklám na tabakové výrobky, testovanie na zvieratách im však neprekáža

Švajčiari v nedeľu v referende schválili zákaz reklám na tabakové výrobky na miestach, kde by ich mohli vidieť deti.

Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého to v skutočnosti povedie k úplnému zákazu. Tento krok zosúladí Švajčiarsko s jeho európskymi susedmi, z ktorých väčšina už pred rokmi prijala prísne pravidlá pre reklamu na tabakové výrobky.

Švajčiarski voliči tiež rozhodovali o zákaze testovania na zvieratách, vládnom pláne finančnej podpory pre médiá a zrušení kolkovej dane na vlastný kapitál. Všetky tri body odmietli.

Vláda chcela ročne investovať do médií viac ako 150 miliónov frankov, podľa mnohých voličov by tým však zvýhodnila veľké vydavateľstvá a mediálnych magnátov. Zrušenie kolkovej dane zase voliči považovali za spôsob ako obohatiť bohatých. Zrušenie testovania na zvieratách by zase mohlo mať veľké dôsledky pre dovoz niektorých produktov a výskum vo švajčiarskom farmaceutickom priemysle.

(1 EUR = 1,0557 CHF)