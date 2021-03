Švajčiarsko zápasí s množstvom nového snehu na trati, Vlhová si nezatrénuje ani v utorok

Po pondelku zrušili v dejisku finále Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní vo švajčiarskom Lenzerheide aj utorkové tréningy zjazdu mužov aj žien. Dôvodom bolo stále veľa snehu a nemožnosť stihnúť úpravu tratí pre potreby tréningov.

Zatiaľ to však neznamená automatické zrušenie stredajších zjazdov. Organizátori ešte uvažujú nad možnosťou zaradiť tréningy na stredajšie ráno pred pretekmi. Informoval o tom web švajčiarskej televízie SRF.

Preteky sa nemusia uskutočniť

„Posledná možnosť je presunúť tréningy na stredu ráno. Z tohto dôvodu je však potrebné doladiť program. Zjazd žien je zatiaľ naplánovaný na 9.30 h, zjazd mužov na 12.30 h. Najmä pre Laru Gutovú-Behramiovú a Marca Odermatta sú záverečné zjazdy sezóny nesmierne dôležité z hľadiska ich boja o veľký glóbus,“ napísal web SRF.ch

Ak sa niektorá zo štyroch disciplín počas finálového týždňa Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní nebude môcť uskutočniť v stanovenom termíne, neuskutoční sa vôbec. Ak by sa toto pravidlo Medzinárodnej lyžiarskej federácie malo aplikovať na zjazdy v Lenzerheide, bola by to výhoda pre Slovenku Petru Vlhovú v boji o veľký glóbus pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou.

Podmienkou je aspoň jeden tréning

Dvojnásobná majsterka sveta z nedávneho šampionátu v Cortine d’Ampezzo sa totiž spolieha najmä na svoje zjazdárske schopnosti v oboch rýchlostných disciplínach, zatiaľ čo ambiciózna Slovenka verí vo výrazný bodový zisk vo víkendovom slalome a obrovskom slalome. „V prípade, ak sa finálové preteky Svetového pohára zrušia, nemôžu sa prekladať ani vymieňať disciplíny,“ potvrdila Giulia Candiagová, koordinátorka FIS pre médiá, pre RTVS.

Už v pondelok museli organizátori v Lenzerheide pre množstvo nového snehu na trati zrušiť prvý meraný tréning zjazdárok a zjazdárov. Po dvojhodinovom čakaní napokon zrušili aj utorkové tréningy, ženy mali začať o 11.00 h. Spomedzi 24 účastníčok finále SP v zjazde mala mať Petra Vlhová v tréningu číslo 20. Ak by sa žiadny tréning neuskutočnil, znamenalo by to, že zjazd sa nebude konať. Podmienkou FIS je aspoň jeden odjazdený tréning.