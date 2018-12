Švajčiarsky pohár 2018: Slováci jasne triumfovali nad Rakúskom a obsadili konečné tretie miesto

LUZERN 14. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila nad Rakúskom 6:1 v piatkovom druhom súboji na turnaji o Švajčiarsky pohár, ktorý sa hrá pod názvom Lucerne Cup v meste Luzern.

Mužstvo pod vedením kanadského trénera Craiga Ramsayho vďaka tomuto triumfu obsadilo konečné tretie miesto na tradičnom decembrovom podujatí. Skóre duelu otvoril na konci obojstranne nevýraznej prvej tretiny Libor Hudáček a presným zásahom naštartoval slovenský tím, pretože krátko po prestávke sa k nemu pridali Radovan Puliš s Marekom Ďalogom.

Otrasení Rakúšania sa osmelili až v druhej polovici prostredného dejstva a po sérii príležitosti znížili zásluhou Petra Schneidera, ale Slovákom vzápätí vrátil trojgólový náskok Radoslav Tybor. Hráči s dvojkrížom na hrudi pokračovali v dobrom výkone aj v záverečnej tretine, keď Ďaloga a Samuel Buček prekonali Davida Kickerta. Pre mladého útočníka Nitry to bol premiérový gól v seniorskej reprezentácii.

Švajčiarsky pohár 2018 piatok Rakúsko – Slovensko 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Góly: 33. P. Schneider (Kainz) – 20. L. Hudáček (Michal Chovan), 22. Puliš (L. Hudáček), 24. Marek Ďaloga (L. Hudáček), 35. Tybor (Hecl, Kytnár), 44. Marek Ďaloga (Malec), 45. Buček (Tybor)

Vylúčení: 3:9 na 2 min, navyše Dominik Graňák (SR) a Patrick Obrist (Rakúsko) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Salonen (Fín.), Tscherigg – Duarte, Gnemmi (všetci Švaj.), 1072 divákov Zostavy:

Slovensko: Godla – Baranka, Marek Ďaloga, Martin Chovan, M. Rosandič, Štajnoch, Graňák, Malec, Koch – Štrauch, Kytnár, Michal Chovan – Lantoši, L. Hudáček, Puliš – Buček, Šťastný, Tybor – Šoltés, Hecl

Rakúsko: Kickert – Schlacher, Strong, Peter, Unterweger, Ulmer, B. Wolf, Kragl, Lindner – Kristler, Brucker, Lebler – P. Schneider, Kainz, Ganahl – F. Hofer, Haudum, Zwerger – Macierzynski, Obrist, M. Richter

I. Tretina

Úvod zápasu ponúkol svižný hokej bez zbytočných prerušení. Prvá vážnejšia príležitosť sa zrodila v 8. min, keď strelu od modrej čiary nebezpečne tečoval rakúsky útočník Lukas Haudum a prekvapený Denis Godla mal šťastie, že puk smeroval tesne vedľa pravej žŕdky.

Ešte do polovice prvej tretiny dokázal odpovedať Radoslav Tybor, ktorý sa individuálne presadil na pravom krídle, no neprekonal pripraveného Davida Kickerta. Od momentu začali oba tímy kopiť chyby a brankári mali minimum práce. Napriek tomu sa 29 sekúnd pred prvou sirénou zmenilo skóre. Michal Chovan zaviezol puk do útočného pásma a Libor Hudáček presnou strelou švihom rozvlnil sieť.

II. Tretina

Hudáček mal prsty aj v druhom presnom zásahu slovenského tímu. Na začiatku 22. min predviedol rýchly únik popri pravom mantineli, posunul puk na voľného Radovana Puliša a ten zblízka prekonal Kickerta. O dve minúty neskôr sa Slováci dostali do trojgólového vedenia. Hudáček našiel rozbehnutého obrancu Mareka Ďalogu, ktorý namieril presne medzi betóny rakúskeho brankára. Reakcia súpera mohla prísť hneď vzápätí. Haudum stál voľný pred odkrytou sieťou, ale Dominik Graňák mu na poslednú chvíľu zobral puk z hokejky.

V 31. min dostali Rakúšania šancu na zníženie z trestného strieľania, Godla však prekvapil Dominica Zwergera prácou s hokejkou a mladému útočníkovi ušiel puk. Zverenci trénera Ramsayho inkasovali až po ďalšej príležitosti našich západných susedov.

Peter Schneider sa ocitol v samostatnom nájazde a vydarenou kľučkou skóroval. Radosť Rakúšanov netrvala dlho. V 35. min slovenskí hokejisti využili brejk dvoch proti jednému. Marek Hecl našiel pred bránkou osamoteného Tybora, ktorý pohodlne prestrelil Kickerta. Rovnaký hráč mohol pridať aj druhý zásah, po úniku z pravej strany však trafil len betón súperovho brankára.

III. Tretina

Rakúski hráči v úvode tretieho dejstva nevyužili presilovú hru a po jej skončení piaty raz inkasovali. Na modrej čiare zostal voľný Ďaloga, ktorý presnou strelou príklepom nedal šancu Kickertovi. Dvadsaťštyriročný brankár nemal nárok ani pri zakončení Samuela Bučeka, ktorý v 45. min dosiahol svoj premiérový gól v seniorskej reprezentácii po dorážke do odkrytej siete.

Slováci ťažili z hernej pohody aj počas dlhého oslabenia o dvoch hráčov. Viac ako tri minúty odolávali pätici súperov iba v trojici, ale prevahu súpera dokázali eliminovať najmä vďaka aktívnemu prístupu a spoľahlivému Godlovi. V závere oba tímy nevyužili presilovky, a tak už gól nepadol. Blízko mal k nemu Clemens Unterweger, ktorý trafil žŕdku.