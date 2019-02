Švarný by do brankárskeho výstroja nešiel. V Slovane hráčom povedali, že dlhy vyplatia

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) – Koniec ročníka v podaní Slovana Bratislava bol ako zo zlého sna, vlastne, ako celá sezóna 2018/2019 v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

V jej závere však „belasí“ museli do bránky poslať 18-ročného Michala Vojvodu, ktorý bol pred sezónou iba trojka. Klub v závere pustil Marka Čiliaka do Brna a Jakub Štěpánek si zasa odpykával dištanc. Z brankárskej trojky tak razom bola na dve záverečné súťažné vystúpenia jednotka.

Bailey sa na novú pozíciu nepripravoval

Otázka bola, kto bude Vojvodovi robiť náhradníka. Do výstroja musel niekto z poľa. Duel v Helsinkách sledoval zo striedačky útočník Casey Bailey, v ďalšom stretnutí v Soči jeho úlohu prevzal mladý obranca Dávid Boldižár.

„Je to nepríjemné, ale museli sme to nejako vyriešiť. Najprv sme o tom, kto sa oblečie do výstroja, vtipkovali. Nakoniec sme k tomu museli pristúpiť s plnou vážnosťou. Bolo treba vybrať niekoho, kto už v bránke stál. Prihlásil sa Bailey, že s chytaním má nejakú skúsenosť – nikto však nevie akú,“ krčil ramenami skúsený bek Ivan Švarný, cituje ho portál pravda.sk. „Podľa reglementu KHL však musí byť na striedačke oblečený aj druhý brankár,“ dodal.

Bailey sa na svoju krátkodobú novú pozíciu nejako špeciálne nepripravoval. „Keď sme išli na ľad tesne pred zápasom, bol v kabíne a obliekal sa. Do výstroja mu pomohol Štěpánek. Chytanie si vôbec nevyskúšal. Verili sme, že to ani nebude potrebné,“ povedal Švarný.

Hráčom „belasých“ opäť chýbajú výplaty

Švarný priznal, že keby došlo na lámanie chleba, jeho by do bránky nedotlačil nikto. „Ja by som sa do brankárskeho istotne neobliekol. Jedine po sezóne niekde s kamarátmi,“ vyhlásil.

Slovanu sezóna vôbec nevyšla, základnú časť ukončil ako najslabší tím celej súťaže. „Čo k tomu dodať? Bohužiaľ, je to realita a obraz celej sezóny. Fakt sa ťažko k tomu vyjadruje. Teraz sú na rade kompetentní, aby hľadali odpovede na tieto otázky, prečo Slovan takto dopadol. Ak ich nájdu, do budúcnosti sa bude treba toho vyvarovať,“ hodnotil Švarný pre portál sport.24.sk.

Hráčom „belasých“ opäť chýbajú výplaty. Niektorým menej, iným viac. „Rozprávali sme sa s predstaviteľmi klubu, ktorí nám povedali, že chýbajúce peniaze nám vyplatia. Dátum nepoznáme, ale veríme, že sa tak stane. Povedali nám aj to, že je nejaký nový sponzor, ale meno nevieme. Viac nemám k tomu čo povedať,“ skonštatoval rodák z Nitry.

Včasný koniec sezóny ho neteší, voľný čas bude venovať rodine. „Je to skoro skončiť takto sezónu, každý hrá pre potešenie a chce ísť do play-off. Nám sa to nepodarilo a máme pred sebou dlhé leto. Teraz sa aspoň s deťmi vyberiem lyžovať do Rakúska a potom sa dám na domáce práce. Chcem prerobiť pivnicu,“ uzavrel Ivan Švarný.