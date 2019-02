Švarný dohrá sezónu v Slovane a neverí, že dostane šancu hrať v reprezentácii na MS v hokeji

BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) – Hráči Slovana Bratislava sa s domácim prostredím v tejto sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) rozlúčili úspešne, keď v stredu večer na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu zdolali bieloruský tím Dinamo Minsk tesne 3:2.

Po stretnutí sa „belasí“ rozlúčili s fanúšikmi a poďakovali im za podporu v neľahkom súťažnom ročníku, v ktorom už dávnejšie prišli o šancu na postup do play-off.

„Po rozlúčke s tribúnami nami lomcovali emócie, pretože v takomto zložení sa na tomto štadióne už asi nikdy nepredstavíme. Zostanú len spomienky. Som rád, že sme sa rozlúčili víťazstvom,“ povedal pre agentúru SITA skúsený obranca Ivan Švarný.

Štart do zápasu bol pomalší

Slovan pritom v stredu večer musel otáčať z 0:2 na 3:2. „Mali sme pomalší štart do zápasu. Po prvej tretine sme si však povedali, že je to posledný domáci zápas v sezóne. Hovorili sme si, že divákom treba dopriať radosť a rovnako sa musíme potešiť aj my víťazstvom. Som veľmi rád, že sa nám to napokon podarilo, aj keď v záverečných minútach to bolo náročné pri nápore súpera,“ poznamenal Švarný.

Na zverencov trénera Vladimíra Országha čakajú v základnej časti KHL ešte štyri stretnutia, výjazd začnú piatkovým duelom v Moskve proti miestnemu CSKA a ukončia o týždeň neskôr v Soči.

„Nebalíme to a budeme bojovať až do konca. Tak sme spravili aj v zápase s Dinamom Minsk. Nehráme síce o play-off, ale o mená na dresoch a za tento klub. Sme profesionáli a musíme to dotiahnuť do konca,“ povedal 34-ročný rodák z Nitry.

Všetko mohlo byť inak

Spolu s tímom cestuje do Ruska aj on, všetko však mohlo byť inak. V stredu popoludní totiž bol v hre jeho odchod do zahraničia. „Ešte okolo tretej som mal nejaké rozhovory, ale nedohodli sme sa, a tak dohrám sezónu v Slovane,“ prezradil pre SITA.

V druhej polovici budúceho týždňa odohrá Švarný pravdepodobne svoj posledný duel sezóny. Príliš neverí tomu, že dostane šancu zabojovať o miestenku v slovenskej reprezentácii pre domáce majstrovstvá sveta, ktoré sa v máji uskutočnia v Košiciach a Bratislave.

„Keďže som nebol ani na jednom tohtosezónnom zraze, veľké šance asi nemám. Budem sa snažiť zostať pripravený, ale keby tam boli nejaké náznaky, asi by ma zavolali počas sezóny do nejakého kempu,“ poznamenal.

Čomu sa teda plánuje venovať v marci či apríli? „Pôjdem lyžovať, oddychovať s rodinou a potom sa budem pripravovať na novú sezónu,“ dodal Švarný.