Švédi neprehrali na MS v hokeji už 17 zápasov, ich najlepší hráči z NHL sa spojili pre úspech

KODAŇ 21. mája (WebNoviny.sk) – Švédsko má 11. titul majstra sveta v hokeji, Švajčiarsko si na svoj prvý musí ešte počkať. V dramatickom kodanskom finále síce v prospech Švédov (3:2 sn) rozhodli len centimetre či dávka šťastia v rozhodujúcich nájazdoch, ale napokon to stačilo na obhajobu titulu spred roka z Kolína nad Rýnom. Švédi naposledy predtým získali titul majstra sveta dvakrát bez prerušenia ešte začiatkom 90. rokov minulého storočia (1991, 1992).

Takmer neporaziteľní

Hokejové majstrovstvá sveta v Dánsku sa sfarbili do žlto-modra. Platilo to nielen o prevahe švédskych farieb na tribúnach, ale najmä na ľadovej ploche. Švédi počas MS 2018 ani raz neprehrali, vyhrali všetkých 10 zápasov a naplno nezabodovali len dvakrát – v základnej A-skupine proti Slovákom (víťazstvo 4:3 po predĺžení) a vo finále so Švajčiarmi (3:2 po samostatných nájazdoch).

„Neporazenosť“ si na svetovom fóre držia už 17 zápasov. Zatiaľ naposledy sa pred súperom museli skloniť 8. mája 2017, keď v Kolíne nad Rýnom prehrali s Američanmi (3:4). Aj táto prehra ich však neskôr nakopla k zisku majstrovského titulu. Pri oboch zlatých predstaveniach bol ako hlavný tréner Rikard Grönborg.

„Som nevýslovne šťastný. Dokonca som sa prichytil pri tom, že mám slzy v očiach,“ uviedol 49-ročný Rikard Grönborg a ďalej pokračoval, „dokopy sa dali výborní hokejisti, ktorí utvorili dobre fungujúci stroj. V tomto kolektíve je veľa priateľstva a zábavy, bez toho by to nešlo tak dobre. Nie je ľahké vyhrať majstrovstvá sveta, ani ak máte k dispozícii najlepších hráčov.“

Stabilná výkonnosť

Grönborg za všetky pozitíva súčasného švédskeho hokeja vyzdvihol najmä stabilitu výkonnosti. „Neprehrali sme na tomto šampionáte ani jeden zápas, ale to nie je všetko. V sumáre ostatných dvoch svetových šampionátov, zimných olympijských hier a Svetového pohára švédsky tím našiel premožiteľa v riadnom hracom čase po 60 minútach iba jediný raz. To je fakt, ktorý hovorí za všetko, že titul je správnych rukách.“

Ešte pár faktov na zvýraznenie švédskeho úspechu. Severania v základnej A-skupine vyhrali všetkých sedem zápasov so skóre 31:9. Vo vyraďovacej časti pridali ďalšie tri víťazstvá, hoci húževnatých Lotyšov (3:2) vo štvrťfinále a skvelých Švajčiarov (3:2 po nájazdoch) vo finále zdolali o jediný gól. Najmä vo finálovom stretnutí mali aj kopec šťastia, ale to si zväčša tyká s hernou kvalitou. A tá bola na švédskej strane počas celého šampionátu.

„Chceli sme vo finále rozhodnúť už v riadnom hracom čase, ale ak máte proti sebe zdatného súpera, nie je to také jednoduché. Švajčiari všetkých svojich súperov na šampionáte donútili hrať na hranici možností, my sme neboli výnimka,“ vyhlásil strelec „zlatého“ švédskeho gólu v nájazde Filip Forsberg.

Opora v bránke

Dôležitú oporu mali Švédi v brankárovi Andersovi Nilssonovi. V siedmich víťazných zápasoch na MS v Dánsku mal úspešnosť zásahov 95,40 % a priemer inkasovaných gólov 1,09. To všetko okorenil troma shutoutmi a bol jasnou gólmanskou jednotkou šampionátu.

„Brankár je chrbtová kosť celého tímu. Ak dobre zachytá, všetkým sa nám hrá lepšie. Nilsson túto tézu do bodky naplnil,“ vyhlásil švédsky obranca Hampus Lindholm. „Nemám slová na to, čo cítim. Azda len obrovské šťastie. Pôvodne som mal byť v tomto čase na dovolenke v Los Angeles, ale zrušil som ju,“ skonštatoval Nilsson na webe MS 2018.

Švédi začínali šampionát so 16 hráčmi z NHL a počas MS sa ich počet vyšplhal až na 20. Najmä trio z Nashvillu – útočníci Filip Forsberg, Viktor Arvidsson a obranca Mattias Ekholm prinieslo priamo z play-off NHL ešte vyššiu kvalitu a nasadenie, ktoré sa prejavili v rozhodujúcich momentoch.

Vyzdvihli fanúšikov

„Prišli sme si sem po zlaté medaily a svoj cieľ sme aj splnili. Som šťastný, že sa to podarilo najmä Filipovi Forsbergovi, lebo to je pán hokejista,“ uviedol Viktor Arvidsson pre švédske médiá.

Ešte jeden faktor úspechu vyzdvihol iný švédsky útočník Mattias Janmark – skvelých fanúšikov. „Do Dánska to nemali ďaleko a prišlo ich veľmi veľa. Vďaka nim sme sa cítili ako doma. Sme dvakrát po sebe majstrami sveta a to je paráda. Myslím si, že tento úspech bude oslavovať celá krajina,“ uviedol útočník Dallasu Janmark.