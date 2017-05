Švédi prekazili Kanaďanom prvý zlatý hetrik, kráľ Henrik hrdinom nájazdov, píšu médiá

KOLÍN NAD RÝNOM 22. mája (WebNoviny.sk) – Ohlasy internetových médií na triumf Švédska na majstrovstvách sveta v hokeji 2017 v nemeckom Kolíne nad Rýnom po finálovom víťazstve nad Kanadou 2:1 po samostatných nájazdoch.

Dagens Nyheter (Švéd.): “Tri korunky majú desiate zlato! Penaltová finálová dráma s výsledkom 2:1 sa skončila tesne pred polnocou.”

Expressen (Švéd.): “Švédsko je zlaté po nájazdovej dráme. Jej hrdinom bol Henrik Lundqvist, ktorý si poradili so všetkými kanadskými pokusmi. Tie švédske premenili Nicklas Bäckström a Oliver Ekman-Larsson.”

Aftonbladet (Švéd.): “Švédsko je majstrom sveta a kráľ Henrik veľký hrdina samostatných nájazdov.”

TSN (Kan.): “Kanada po dvoch rokoch padla vo finále, titul pre Švédsko. Švédi prekazili Kanaďanom prvý zlatý hetrik na majstrovstvách sveta od českých triumfov v rokoch 1999 – 2001. Od zavedenia systému play-off v roku 1992 Švédsko zdolalo Kanadu vo finále majstrovstiev sveta zo štyroch pokusov po prvý raz.”

iihf.com: “Tri korunky zo zlata. Napätie, nervozita, opatrná hra a len dva góly v riadnom hracom čase. Potom 20-minútové predĺženie a záver penaltovej drámy pre Švédsko. V nájazdoch to zariadili Nicklas Bäckström a Oliver Ekman-Larsson, Henrik Lundqvist si poradil so všetkými štyrmi kanadskými pokusmi. Švédi prehrali s Kanaďanmi vo finále v rokoch 1997, 2003 aj 2004, na štvrtý pokus im to vyšlo.”

Hockey Canada (Kan.): “Hetrik nebol Kanade dopriaty! Ryan O´Reilly síce po šiesty raz na šampionáte skóroval a Calvin Pickard pochytal 40 striel, ale kanadskí hráči nevedeli premeniť ani jeden nájazd. Tri tituly v rade ako v rokoch 1950 – 1952 sa napokon nekonali. Henrik Lundqvist zastavil pokusy Nathana MacKinnona, Braydena Pointa, Ryana O’Reillyho, ako aj Mitcha Marnera. Napokon je z toho 14. striebro a celkovo 49. medaila z majstrovstiev sveta.”

iDNES.cz (ČR): “Švédi sú po štyroch rokoch majstrami sveta. Nájazdy rozhodol Bäckström.”

Sport1.de (Nem.): “Švédi sú majstri sveta po penaltovej dráme. “Javorové listy” nevyužili možnosť na zlatý hetrik. Švédsky úspešný revanš za prehru 0:3 vo finále zimnej olympiády v Soči.”

Sport-Express (Rus.): “Švédsko lepšie v nájazdoch ako Kanada a je majstrom sveta. Nájazdová dráma rozhodla o titule prvýkrát za 23 rokov. Teraz rozhodol o zlate pre Švédov Nicklas Bäckström, vtedy pre Kanadu Luc Robitaille.”