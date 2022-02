Švédi sa na ZOH dotiahli s dvoma zlatými medailami na Nórov, Ninisovi tesne uniklo sankárske finále

V druhý súťažný deň zimných olympijských hier v Pekingu rozdali šesť medailových kompletov a šesť zlatých medailí si rozdelili športovci zo šiestich krajín. Už o druhú zlatú pre Švédsko na ZOH 2022 sa postaral rýchlokorčuliar Nils van der Poel, ktorý v olympijskom rekorde 6:08,84 min ovládol preteky na 5 000 m.

Druhý skončil Holanďan Patrick Roest a bronz putuje do Nórska zásluhou Hallgeira Engebraatena. Legendárny Holanďan Sven Kramer na svojej piatej olympiáde nerozšíril jagavú zbierku o piatu zlatú a celkovo desiatu medailu. Skončil až deviaty.

Koristek predviedol kariérny výsledok

Suverénnym ruským triumfom sa skončil skiatlon mužov. V pretekoch na 15 km + 15 km klasicky a voľne zvíťazil Alexander Boľšunov pred krajanom Denisom Spicovom a Fínom Iivom Niskanenom. Bez medaily sa museli zaobísť favorizovaní Nóri, najlepší z nich Lars Christer Holund skončil štvrtý.

Jediný slovenský reprezentant Ján Koristek dobehol s takmer deväť a polminútovým mankom na 45. mieste. Pre 25-ročného debutanta na ZOH je to najlepší výsledok na vrcholnom podujatí v kariére.

„Som veľmi rád, že sa to takto podarilo. Dokázal som celý čas držať krok s Čechom Petrom Knopom, čo mi dodalo motiváciu. V závere sme ešte dobehli Adama Fellnera. Vzhľadom na náročné podmienky som spokojný,“ uviedol Ján Koristek pre RTVS.

Ninisovi utieklo finále

Slovenský reprezentant Jozef Ninis si na ZOH v Pekingu nevybojoval účasť vo finálovej štvrtej jazde súťaže sánkarov, ktorá bola určená len pre dvadsiatku najlepších. Ninis skončil v tretej jazde až na 23. mieste a zo šestnástej priečky po druhej jazde sa zosunul na dvadsiatu prvú, čiže prvú nepostupovú.

Ninis dosiahol v súčte troch jázd čas 2:55,825 min, za posledným postupujúcim Američanom Jonathanom Gustafsonom zaostal o 154 tisícin sekundy. Ďalší Slovák Marián Skupek pri svojom debute na ZOH obsadil 26. miesto a rovnako nepostúpil do finálovej jazdy.

Štyridsaťročný rodák z Čadce si na svojej piatej olympiáde tesne nevylepšil maximum pod piatimi olympijskými kruhmi, ktorým je 20. priečka zo Soči 2014. Okrem toho bol pri svojej premiére v Turíne 2006 dvadsiaty druhý, vo Vancouveri 2010 ho klasifikovali na 24. stupienku a v Pjongčangu 2018 na 25. poste.

„Som úplne sklamaný, myslel som si, že to vydá na dvadsiatku. Ponáhľal som sa hore na štvrtú jazdu, pevne som veril, že sa podarí životný výsledok. Chýbal kúsoček, ale je to šport. Bude sa to hojiť chvíľu vo mne, čakajú ma ešte tímové štafety, verím, že sa to tam podarí,“ uviedol Jozef Ninis pre Šport v RTVS.

Zlato pre Nemecko

Zo zlatej medaily v sánkovaní jednotlivcov sa teší Nemec Johannes Ludwig, ktorý si aj po finálovej jazde udržal náskok pred Rakúšanom Wolfgangom Kindlom, zdolal ho o 160 tisícin sekundy.

Tretí skončil s takmer sekundovým odstupom Talian Dominik Fischnaller. Tridsaťpäťročný Ludwig vybojoval tretiu medailu na ZOH v kariére. Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu bol v súťaži mužov bronzový a zlatý v tímovej štafete.

Dve zlaté medaily sa v nedeľu sťahovali až na južnú pologuľu. Novozélanďanka Zoi Sadowská Synnottová ovládla snowbordovú súťaž žien v slopestyle, v ktorej sa pre zranenie kolena ani v kvalifikácii nemohla predstaviť Slovenka Klaudia Medlová.

Sadowská Synnottová poslednou jazdou celej súťaže predstihla dovtedy vedúcu Američanku Juliu Marinovä. Bronz si vybojovala Austrálčanka Tess Coadyová.

Americká favoritka Jamie Andersonová, ktorá vyhrala túto disciplínu na ZOH v Soči 2014 aj Pjongčangu 2018, skončila až ôsma.

Suverénne víťazstvo Kobajašiho

Súťaž moguls v akrobatickom lyžovaní vyhrala Austrálčanka Jakara Anthonyová, striebro brala Američanka Jaelin Kaufová a bronz Anastasia Smirnovová reprezentujúca Ruský olympijský výbor.

Japonec Rjoju Kobajaši vyhral v tejto sezóne Svetového pohára sedem pretekov, stal sa suverénnym víťazom Turné štyroch mostíkov a od nedele je už aj majiteľom olympijskej zlatej medaily. Na strednom mostíku v horskom stredisku Čang-Ťia-Kchou.

Kobajaši v súčte oboch kolách triumfoval s náskokom 4,2 bodu pred rakúskym veteránom Manuelom Fettnerom a 9,1 bodu pred Poliakom Dawidom Kubackým. Kobajaši vďaka zisku svojej prvej olympijskej medaily po 50 rokoch nadviazal na triumf krajana Jukia Kasaju zo ZOH v Sappore v roku 1972.

Nórsko získalo najviac medailí

Na čele medailového poradia krajín je po ukončení 12 súťaží Nórsko so ziskom dvoch zlatých a jednej bronzovej medaily. Dve zlaté majú aj Švédi na druhom mieste, tretí sú športovci Ruského olympijského výboru so ziskom jednej zlatej, dvoch strieborných a dvoch bronzových medailí. Celkovo už získalo aspoň jeden cenný kov 18 krajín vrátane Maďarska či Poľska.

Slovensko k nim zatiaľ nepatrí, ale môže a to zmeniť už v pondelok, keď sa bude bojovať o cenné kovy aj v obrovskom slalome žien a v hre bude aj Petra Vlhová.

Okrem nej sa v týchto pretekoch predstaví aj Rebeka Jančová. Celkovo v pondelok rozdajú medaily v deviatich disciplínach siedmich športov. V hre budú aj štyri Slovenky vo vytrvalostnom biatlone na čele so sestrami Paulínou a Ivonou Fialkovými.