Švédky získali zlato a Slovenky stiahli z trate na treťom úseku. Horváthová priznala, že na svetový biatlon nemá

Po slovenských mužoch nedokončili súťaž biatlonových štafiet na ZOH 2022 v Pekingu ani slovenské ženy. Z kvarteta Ivona Fialková, Henrieta Horvátová, Veronika Machyniaková a Paulína Fialková sa do akcie dostali len prvé tri.

Machyniaková bola stiahnutá z trate ako tretia členka štafety, ktorá už vtedy na poslednom mieste výrazne zaostávala za svojimi konkurentkami. Je paradoxné, že v rovnakej časti štafetovej súťaže skončili nechceme svoje účinkovanie o deň neskôr aj slovenskí muži.

Zlato získali Švédky

Olympijskými víťazkami v štafete na 4x 6 km sa stali Švédky. Zostava Linn Perssonová, Mona Brorssonová a sestry Hanna a Elvira Öbergové zvíťazila suverénne s náskokom 12 sekúnd pred reprezentantkami Ruského olympijského výboru a 37,4 s. pred Nemkami. Víťazky absolvovali na strelnici šesť dobíjaní, ale nemuseli na trestné kolo. Bez medaily na štvrtom mieste a s dvoma trestnými okruhmi zostali favorizované Nórky, ktoré nastúpili bez stálej členky štafety Ingrid Landmark Tandrevoldovej.

Tá takmer skolabovala v závere stíhacích pretekov a po rozhodnutí lekárskeho konzília musela predčasne odcestovať domov. Sklamané zostali aj Talianky a Francúzky, ktoré obsadili piate a šieste miesto. Českým reprezentantkám patrila vo výsledkovej listine ôsma priečka s vyše trojminútovým mankom na Švédky. Až päť štafiet predčasne stiahli z pretekov, Slovenky medzi nimi obsadili posledné 19. miesto.

Machyniaková odstrieľala stojku

Ivona Fialková absolvovala svoj úvodný úsek po bežeckej stránke veľmi dobre, ale na strelnici sa zdržala troma dobíjaniami a Horvátovej odovzdala na ôsmom mieste s mankom 18,6 s. na vedúce Nemky. Slovenská nádej na dobrý výsledok však nemala dlhú životnosť. Druhá členka slovenskej štafety musela na strelnici päťkrát dobíjať, ale rovnako ešte nemusela ísť na trestné kolo.

Priebežné šestnáste miesto však znamenalo výrazný prepad vo výsledkovej listine a tretia členka Veronika Machyniaková v zlom slove zmysle zaklincovala chabý výkon slovenskej štafety. Už po streľbe v ľahu musela na dve trestné kolá a a klesla na posledné 19. miesto s časovým mankom 5:37 min.

V tej chvíli bolo jasné, že Slovenky budú dostihnuté o jedno kolo a predčasne ukončia svoje štafetové vystúpenie. To sa aj stalo ešte pred poslednou odovzdávkou a finišmanka Paulína Fialková sa už do akcie nedostala. Debutantka Machyniaková ešte odstrieľala „stojku“ s jedným dobíjaním a bola stiahnutá z trate.

Švédky majú na konte 13 medailí

„Takýto výbuch na strelnici som nezažila ani nepamätám, našťastie z toho nebolo trestné kolo. Neviem, čo ešte dodať… Momentálne nemám na svetový biatlon, je to moje maximum, čo dokážem. Určite je u mňa priestor na zlepšenie,“ skonštatovala Henrieta Horvátová pre RTVS.

„Zamrzli mi ruky, nemala som také problémy predtým ako dnes (16. februára pozn. redakcie). Mráz aj vysoká nadmorská výška urobili svoje. Mrzí ma, že to dopadlo tak zle práve na olympiáde. Je to pre mňa obrovská skúsenosť a ponaučenie do budúcnosti,“ uviedla Veronika Machyniaková pre RTVS.

Víťazné Švédky vôbec prvýkrát ovládli ženské štafety na ZOH, pred štyrmi rokmi v Pjongčangu boli strieborné. Na aktuálnej zimnej olympiáde vybojovali biatlonistky pre Švédsko šiestu zlatú a celkovo trinástu medailu. Švédsku patrí priebežné siedme miesto v medailovom zrkadle krajín.