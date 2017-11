Svedok vraždy bosa Sýkoru strieľal na pumpe, vďaka náhode nikoho nezranil

BRATISLAVA 24. novembra (WebNoviny.sk) – V rukách polície skončil muž, ktorý svedčí v prípade popravy mafiánskeho bossa z Bratislavy, napísal dnes webový portál televízie Joj noviny.sk. Streľba na benzínovej pumpe v Želiezovciach sa odohrala minulý týždeň.

Podľa očitých svedkov vystrelil 49-ročný muž po príchode na miesto niekoľko rán z krátkej guľovej zbrane a vďaka náhode nikoho nezranil. „Položil pištoľ na pult, aby všetko uzavreli. Že to nie je prepad, len ho naháňajú. Bol poriadne nadrogovaný,“ uviedol krátko po incidente svedok.

Podľa informácií televízie JOJ, ktoré zatiaľ polícia nepotvrdila, našla privolaná hliadka v aute strelca kokaín. Muž zo Štúrova, ktorý vykrikoval, že svedčí v mafiánskych procesoch, skončil v cele. Polícia tento prípad nekomentuje. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nebudeme k prípadu poskytovať žiadne informácie,“ uviedla krajská polícia v Nitre vo svojom stanovisku.

Krajský súd uviedol viac. „Voči obvinenému bolo vznesené obvinenie pre zločin nedovoľovaného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a pre zločin na zdraví v štádiu pokusu,“ tvrdí krajský súd v Nitre. Sudca pre prípravné konanie na Okresnom súde v Leviciach vzal 28. októbra obvineného do väzby pre obavu pokračovania v trestnej činnosti. „Proti tomuto uzneseniu podal obvinený sťažnosť, ktorú Krajský súd v Nitre ako nedôvodnú zamietol, a preto obvinený zostáva vo väzbe,“ píše ďalej v stanovisku súd.

Muž, ktorý strieľal v Želiezovciach podľa televízie JOJ vypovedá v prípade vraždy Miroslava Sýkoru, o ktorej pojednáva Okresný súd Bratislava I. Róbert T. s mafiánskou prezývkou Čučo v máji pred senátom vyhlásil, že vraždu zrealizovala štvorica obžalovaných spolu s ním a jeho nebohým kamarátom Petrom Križanovičom alias Duranom. Mal byť dokonca pri tom, keď údajný boss nitrianskeho podsvetia Ľuboš Ferus vyplatil Duranovi za likvidáciu Sýkoru poldruha milióna korún.

Obhajoba označila svedka za kajúcnika, ktorému nemožno veriť. „Pokiaľ by to bola pravda, my tohto svedka v trestnej veci, v ktorej je pán Ferus obžalovaný, vnímame ako nedôveryhodného,“ uviedol obhajca Ľuboša Ferusa, Ladislav Kuruc.

Prokuratúre však neprekážala minulosť svedka, ktorý tvrdí, že na smrti Sýkoru mala záujem aj Slovenská informačná služba. „Výpoveď je podporená aj inými dôkazmi,“ uviedol prokurátor Jozef Kandra.

Samotný Čučo, ktorý už sedel za lúpež či vydieranie, odmietol špekulácie, že ho polícia k výpovedi proti Ferusovi nejako motivovala. „Aké výhody som mal? Deväť rokov a tri mesiace som si odsedel do hodiny,“ uviedol v minulosti svedok Robert T.

„Budeme žiadať súd, aby vykonal nejaké dokazovanie v tomto smere, aby sme vedeli, či to bol on. V akom postavení sa to stalo alebo čo sa deje s týmto človekom,“ dodal Ferusov obhajca Kuruc.