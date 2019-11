Švédska dvojica Öbergová a Samuelsson ovládli súboj dvojčlenných štafiet na Svetovom pohári

Švédska dvojica v zložení Hanna Öbergová a Sebastian Samuelsson triumfovala časom 36:42,1 min v úvodných pretekoch Svetového pohára 2019/2020 v Östersunde. V sobotňajšom súboji zmiešaných dvojčlenných štafiet domáce duo odsunulo na druhú priečku Nemcov Franzisku Preussovú a Erika Lessera (+18,1 s).

Poradie na stupňoch víťazov doplnili Nóri Marte Olsbuová-Röiselandová a Vetle Sjaastad Christiansen s mankom 40,4 s na víťazov. Slovenskí reprezentanti Terézia Poliaková a Michal Šíma spoločne s ďalšími deviatimi dvojicami nedokončili preteky po tom, ako ich predbehli o kolo.

Slovákom nevyšiel hneď úvod pretekov, keďže Poliaková po streľbe v stoji musela ísť na tri trestné okruhy. Na horných poschodiach to ešte pred poslednou položkou vyzeralo na víťazstvo Nemcov, ale Lesser to nezvládol, tiež musel absolvovať trestný okruh a využili to domáci Švédi. Ďalšie preteky tejto disciplíny sú na programe až 25. januára 2020, keď 6. kolo SP bude hostiť slovinská Pokljuka.

Svetový pohár 2019/2020 v biatlone

1. kolo – Östersund (Švéd.)

Preteky zmiešaných dvojčlenných štafiet (6 km + 7,5 km): 1. Švédsko (Hanna Öbergová, Sebastian Samuelsson) 36:42,1 min (13), 2. Nemecko (Franziska Preussová, Erik Lesser) +18,1 s (10), 3. Nórsko (Marte Olsbuová-Röiselandová, Vetle Sjaastad Christiansen) +40,4 (17), 4. Ukrajina (Anastasia Merkušinová, Arťom Tyščenko) +56,9 (9), 5. Estónsko (Regina Ojová, Rene Rachna) +1:01,6 min (9), 6. USA (Susan Dunkleeová, Sean Doherty) +1:17,0 (17), … Slovensko (Terézia Poliaková, Michal Šíma) nedokončilo (15)