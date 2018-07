Švédska futbalová legenda verí svojim krajanom na MS vo futbale, Švajčiari čakajú náročný zápas

PETROHRAD 2. júla (WebNoviny.sk) – Thomas Ravelli, Klas Ingesson, Tomas Brolin, Martin Dahlin či Kenneth Andersson. Tieto esá švédskeho tímu z pamätných MS 1994 v USA si pamätá snáď každý futbalový fanúšik.

„Tre Kronor“ pred 24 rokmi v Severnej Amerike ukoristili bronzové medaily a ich nástupcovia okolo skúseného kapitána Andresa Granqvista dúfajú, že na XXI. šampionáte v Rusku (14. júna – 15. júla) dokážu tento úspech zopakovať.

Najlepšie švédske mužstvo

V osemfinále však musia prekonať prekážku v podobe Švajčiarska. Napriek tomu, že tieto krajiny sa v minulosti stretli už 28-krát, na scéne významného medzinárodného podujatia bude mať ich súboj premiéru. Zápas sa hrá v utorok na petrohradskom štadióne Krestovskij (začiatok o 16.00 h SELČ), z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Slovinec Damir Skomina.

„Keby mi niekto pred turnajom povedal, že v osemfinále budeme hrať so Švajčiarmi, pousmial by som sa. Sú to však pre nás dobrí súperi, budú sa snažiť hrať futbal, čo by nám mohlo vyhovovať. Švédske mužstvo hrá fantasticky v obrane a hráči v každej situácii vedia, čo majú urobiť. Taký švédsky tím som nevidel od roku 1994. Pozrite sa, koho každého sme nechali za sebou – v skupine majstrov sveta Nemcov a v kvalifikácii aj Talianov a Holanďanov. Nášmu mužstvu budem silno držať palce a tipujem, že zvíťazíme 2:1,“ povedal pre Aftonbladet dnes 48-ročný Brolin, ktorý na turnaji v USA zaznamenal tri presné zásahy.

Švédi vzišli z F-skupiny ako jej prekvapivý víťaz. Až za nimi skončili Mexičania, Nemci a reprezentanti Kórejskej republiky. Zo skupinovej fázy postúpili pri všetkých štyroch ostatných účastiach medzi svetovou elitou (1994, 2002, 2006 a 2018). Švédsky kouč Janne Andersson si v doterajšom priebehu turnaja na svojom tíme cení najmä hru v defenzíve, ktorej velí skúsený kapitán Andreas Granqvist.

Každý hráč bráni

„Dôležité je to, že každý hráč na ihrisku sa snaží zapájať do bránenia, aj útočníci Marcus Berg a Ola Toivonen. Pri defenzívnej činnosti sa snažíme stiahnuť čo najviac k sebe, nekopírujeme pohyb súperových hráčov,“ povedal podľa oficiálnej stránky Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) skúsený 55-ročný rodák z Halmstadu. Andersson taktiež prezradil, že Švédi v príprave na osemfinále nevenovali špeciálnu pozornosť nácviku jedenástok.

Ak sa „Helvéti“ dostanú na svetový šampionát, takmer pravidelne na ňom postúpia do osemfinále. Stalo sa tak v rokoch 1994, 2006, 2014 aj na aktuálnych MS v Rusku. Zo skupiny nepostúpili akurát v roku 2010 v JAR. Na tomto „mundiale“ obsadili v „éčku“ 2. pozíciu za Brazílčanmi, s ktorými však dokázali uhrať remízu 1:1. Konečne chcú zájsť ďalej ako „len“ do osemfinále, veď medzi najlepšou osmičkou boli ostatný raz ešte na domácom šampionáte v roku 1954.

Potrebujeme sa zlepšiť

„Myslím si, že postup zo skupiny by mal byť pre naše mužstvo minimálny cieľ,“ poznamenal bosniansky kouč Švajčiarov Vladimir Petkovič. „Tento šampionát už priniesol veľa prekvapení a my sa môžeme stať jedným z nich. Potrebujeme sa však ešte zlepšiť. Každý súper vo vyraďovacej časti je náročný, vrátane nášho súpera Švédska,“ nadviazal stredopoliar Blerim Džemaili.

Švédom bude v osemfinále chýbať zranený a zároveň vykartovaný záložník Sebastian Larsson, Švajčiari pre dve žlté napomínania budú musieť oželieť služby dvojice obrancov – Stephana Lichtsteinera a Fabiana Schära.

„V našom mužstve vládne dobrá nálada, takže kedykoľvek môžu naskočiť aj hráči, ktorí predtým sedeli na lavičke. Bude dôležité, aby sme podporili tých, ktorí nastúpia namiesto Lichtsteinera so Schärom. V našom mužstve sú kvalitní a skúsení hráči, takže v tomto smere nemám obavy,“ vyhlásil pre web blick.ch gólman Švajčiarov Yann Sommer.

