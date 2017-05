Švédska prokuratúra zastavila vyšetrovanie Assangea obvineného zo znásilnenia

ŠTOKHOLM 19. mája (Webnoviny.sk) – Švédska prokuratúra zastavila v piatok vyšetrovanie zakladateľa spoločnosti WikiLeaks Juliana Assangea, ktorý vo Švédsku čelí obvineniu zo znásilnenia a od roku 2012 sa ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Prokuratúra zároveň zrušila európsky zatykač, ktorý bol na Assangea vydaný, informovala agentúra AP.

Prokurátorka Marianne Nyová na tlačovej konferencii v Štokholme uviedla, že Assange urobil všetko preto, aby sa vyhol švédskym a britským justičným orgánom.

Nevylúčili obnovenie vyšetrovania

“Podľa švédskych zákonov musí byť vyšetrovanie vykonané v čo najkratšom čase. Aby bolo možné v prípade pokračovať, Juliana Assangea by sme museli oficiálne oboznámiť s podozreniami z trestnej činnosti, ktorej sa údajne dopustil. Pomoc od Ekvádoru v tejto veci očakávať nemôžeme. Vyšetrovanie je preto zastavené,” citovala Nyovú BBC.

Prokurátorka však nevylúčila obnovenie vyšetrovania v prípade, ak by Assange z vlastnej vôle prišiel do Švédska do augusta 2020, keď budú obvinenia v tejto kauze premlčané.

Stále mu hrozí zatknutie

Britská polícia obratom upozornila, že ak Assange opustí ekvádorské veľvyslanectvo v Londýne, kde sa ukrýva od roku 2012, hrozí mu zatknutie za porušenie podmienok kaucie, za čo bol naňho v Británii vydaný zatykač.

Austrálčan Assange sa ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, aby sa tak vyhol vydaniu do Švédska. Tamojšie úrady ho stíhajú vo veci znásilnenia, ktorého sa mal v tejto škandinávskej krajine dopustiť v roku 2010.

On sám všetky obvinenia popiera a tvrdí, že ide len o zámienku, na základe ktorej by mohol byť neskôr vydaný do USA. Tam mu hrozí stíhanie a prísny trest za zverejnenie tajných amerických dokumentov stránkou WikiLeaks.