Švédsko požiada o členstvo v NATO a žiadosť zašle spolu s Fínskom

aktualizované 16. mája 2022, 16:05

Švédsko požiada o členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Krok, ktorý ukončí dlhodobú vojenskú neutralitu krajiny, oznámila premiérka Magdalena Anderssonová.

Termín formálneho podania žiadosti podľa nej ešte nie je jasný, keďže Švédsko pošle svoju žiadosť spolu s Fínskom. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Rozhodnutie má u Švédov podporu

„Očakávame, že by to nemalo trvať dlhšie ako rok“, kým 30 členov aliancie jednomyseľne schváli žiadosť Švédska o členstvo, povedala okrem iného Anderssonová.

Predsedníčka švédskej vlády je podľa jej slov presvedčená, že medzi Švédmi má toto rozhodnutie podporu. Uznala, že ľudia môžu mať o vstupe do NATO rôzne názory a stále im môže záležať na Švédsku.

V zraniteľnej pozícii

Anderssonová zatiaľ nevidí, že by Švédsko čelilo priamej vojenskej hrozbe. Tiež však poznamenala, že v čase spracovania žiadosti o členstvo do NATO bude krajina v zraniteľnej pozícii. Minulý týždeň Švédsko a Fínsko podpísali so Spojeným kráľovstvom bezpečnostné pakty o pomoci v prípade útoku.

Na tlačovej konferencii s Anderssonovou vystúpil aj líder opozičnej Umiernenej strany Ulf Kristersson, ktorý tiež podporil vstup krajiny do NATO. Podľa jeho slov je to historické rozhodnutie, ktoré sa nezakladá na straníckej politike, ale na prijatí zodpovednosti za bezpečnosť krajiny.