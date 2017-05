Švehla sa obul do šéfa slovenského hokeja: Volám hráčom z NHL a on mi povie, nech necestujú

KOLÍN NAD RÝNOM 16. mája (WebNoviny.sk) – Iba štyri body v siedmich zápasoch, žiadny triumf v riadnom hracom čase a boj o záchranu medzi elitou. Taká je vizitka slovenskej hokejovej reprezentácie na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku.

“Na hodnotenie je príliš skoro, ale tieto majstrovstvá sveta sme si určite predstavovali inak. Boli tam veci, ktoré sa nám nepáčili už od začiatku. Všetkým hráčom, ktorí prišli, sme v prvom rade poďakovali za ich ochotu a odvedenú prácu. Bohužiaľ, nedokázali sme odohrať na sto percent celé zápasy. Mali sme lepšie pasáže, ale na tejto úrovni potrebujete hrať kvalitne počas celých šesťdesiatich minút,” začal generálny manažér výberu SR Róbert Švehla.

Generálny manažér reprezentácie veril, že vyhráme prvé tri zápasy a budeme sa biť s Nemcami o postup do play-off. „V príprave sme totiž dokázali poraziť Nórov i Dánov, čiže presne takých súperov, akí nás čakali v úvode turnaja,” hovorí Švehla, ktorý si myslí, že na štrnáste miesto slovenský hokej nepatrí.

“Malo by to byť najhoršie na hranici desiatky. Ak si však uvedomíme, že sme tu mali deväť nováčikov a hrali sme proti súperom s hviezdami z NHL, tak to bolo veľmi komplikované. Našou výhodou je, že na budúci rok nemôžeme vypadnúť, a to je dobrá príležitosť na pokračovanie práce s mladými hráčmi. Myslím si, že za daných okolností sme vybrali tých najlepších z najlepších a treba pokračovať v príprave mužstva pred domáci šampionát v roku 2019,” uviedol.

Problémy s komunikáciou

Niektorí hráči Švehlovi vyčítali problémy s komunikáciou.“V januári sme chceli ísť so Zdenom do zámoria. Prezident zväzu Kohút však povedal, že máme ostať doma a s hráčmi si budeme skajpovať. Urobili sme teda len to, čo chcel on. A teraz sa hovorí o zlej komunikácii. Treba sa teda opýtať Kohúta, čo tým myslel. Rovnako nie je férové, že som každému z NHL volal minimálne dvakrát a on im potom povie, že ak nemajú formu, tak nech necestujú. Načo im potom volám? Je to trochu choré. Nejde o formu, ale tí hráči mohli dodať tímu vodcovstvo. Mohli mať pri sebe v šatni hráčov, od ktorých sa dá učiť,” povzdychol si Róbert Švehla.

Rovnako ako trénerovi Zdenovi Cígerovi sa ani jemu nepozdávalo, že celú sezónu stále počúvali, ako táto dvojica nebude po súťažnom ročníku pokračovať.

“Kohút nebol ešte ani prezidentom a už vyhlasoval, že keď tam príde, tak bude generálnym manažérom Šatan. Ako by vám bolo, ak by ste počúvali takéto veci? Určite mi to nepridalo na pracovnom pokoji. Rok je však za nami, my sme si urobili svoju prácu a tú teraz zhodnotí výkonný výbor,” poznamenal niekdajší kvalitný bek zámorskej NHL Švehla.

Šetrenie pred šampionátom

Manažér národného tímu neľutuje, že pred dvoma rokmi sa rozhodol pracovať s národným tímom.

„Každý pozná situáciu spred dvoch rokov. Vedeli sme, že to bude ťažké. Výsledkovo to bolo napokon lepšie vlani. Mne tá robota v podstate prischla, pretože už nebol nikto k dispozícii. V tom čase som bol vo výkonnom výbore a bol som navrhnutý do tejto funkcie. Robil som všetko, čo bolo v mojich schopnostiach,” pokračoval Švehla, podľa ktorého je správny čas na to, aby si všetci kompetentní sadli za jeden stôl a ťahali za jeden koniec povrazu.

Zároveň informoval, že od mája sa vzdal miesta vo výkonnom výbore SZĽH. Od hokeja si chce dať pauzu. “Prebehol takmer rok od volieb prezidenta zväzu a ja sa pýtam, čo sa zmenilo. Stále nemáme reprezentačných trénerov osemnástky ani dvadsiatky, nemáme realizačné tímy. To sú veci, ktoré ma zaujímali ako člena reprezentačnej komisie,” povedal.

Róbert Švehla pridal aj viac informácii o problémoch národného tímu v príprave na MS. „Mali sme míting na tému toho, čo môžeme objednať, ale raz to bolo tak, potom onak. Chalani už potom nevolali generálnemu sekretárovi, ale prezidentovi. Potom tam bol chaos či áno, či nie. Nemôže sa stať, aby desať hráčov dostalo korčule, potom im ich vzali a deň pred odletom na MS im ich opäť dajú. Je to smiešne. Šetriť na svetovom šampionáte považujem za hlúposť.”