Švehla sa zaujíma o stav Sekeru, vyjadril sa aj k trapasu s hymnou

KOLÍN NAD RÝNOM 7. mája (WebNoviny.sk) – Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Róbert Švehla sa snaží zistiť zdravotný stav obrancu Andreja Sekeru, ktorý nedohral piatkový piaty zápas Edmontonu proti Anaheimu v 2. kole play-off zámorskej NHL.

“Zatiaľ sme sa spolu nerozprávali, spojiť by sme sa mali po zápase s Lotyšmi. Musím čakať, čo mi povie,“ prezradil Róbert Švehla a pokračoval: “Ak by bol v poriadku, jeho tím skončí v play-off a súhlasil by s príchodom, tak sme pripravení mu vybaviť letenku na termín, ktorý si sám povie.“

Na súpiske slovenskej reprezentácie na MS je už len jedno voľné miesto, dostane ho buď spomenutý Sekera alebo útočník Tomáš Matoušek, ktorý je pripravený priamo v dejisku turnaja.

GM národného tímu sa krátko vrátil aj k sobotňajšiemu incidentu, keď organizátori MS 2017 po víťaznom zápase nad Talianmi “odmenili” Slovákov hymnou Slovinska.

“Na svetovom šampionáte by sa také veci nemali stávať. Hneď po zápase prišiel prezident Nemeckého hokejového zväzu a všetkým sa ospravedlnil, členom realizačného tímu aj hráčom. V pondelok bude direktoriát a budeme to tam riešiť. V tomto prípade zlyhal ľudský faktor.”