Svěrákovci odtajnili trailer svojho najnovšieho filmu Betlehemské svetlo

Nový film otca, syna a už aj vnuka Svěrákových síce dorazí do slovenských kín až na jar 2022, už teraz ale tvorcovia odtajnili trailer snímky, ktorá vznikla na motívy obľúbených poviedok Zdeňka Svěráka. V Betlehemskom svetle režiséra Jána Svěráka sa predstavia v hlavných úlohách okrem Zdeňka Svěráka a Daniely Kolářovej aj Ondřej Vetchý, Vojta Kotek, Tereza Ramba, Vladimír Javorský alebo Jitka Čvančarová.

„Je to veľmi farebný film, nič také sme ešte nerobili. Ale všetko je raz prvýkrát,“ zveril sa kameraman snímky Vladimír Smutný. „Dali sme každej postave a jej príbehu vlastnú škálu farieb. Dodržujeme ich v kostýmoch, rekvizitách aj vo farbách dekorácií. Ako sa spolu postavy a ich príbehy stretávajú, vznikajú z toho nové a často naozaj krásne kombinácie. Náš film je komédia plná fantázie a taký žáner si farebnú bohatosť priamo pýta,“ dodal režisér filmu Ján Svěrák.

Aj obsadenie je veľmi „farebné“. Okrem hercov, s ktorými Svěrákovci radi a často spolupracujú, ako je Daniela Kolářová alebo Ondřej Vetchý, uvidia diváci v Betlehemskom svetle aj niekoľko nových tvárí. Napríklad neherca Martina Polišenského alebo tajomnú dánsku herečku Patríciu Schumann. Túto spoločnosť doplní Vojta Kotek alebo Vladimír Javorský, ktorí sa s Jánom Svěrákom stretli pracovne prvýkrát, ale ako sám hovorí, iste nie naposledy: „Sú to obaja skvelí komediálni herci a skutočné hviezdy. Teším sa, keď ich žiaru pocítia vystupovať z plátna aj diváci,“ zveril sa režisér.

Trailer:

Inšpiráciou pre vznik scenára boli Janovi Svěrákovi obľúbené poviedky Zdeňka Svěráka. „Baví ma, že sa postavy z rôznych mojich poviedok vo filme stretávajú v nových nečakaných situáciách. Pre film je to stmeľujúci prvok a pre divákov to bude dúfam zábavné,“ vysvetlil Zdeněk Svěrák, ktorý v tejto komédii s prvkami magického realizmu servíruje univerzálne otázky ľudského života s nadsádzkou a humorom. „Nič lepšieho ako humor proti smútku nemáme,“ zakončuje Svěrák trailer tak trochu s odkazom na dnešnú neveselú dobu.

Na filme sa podieľal aj architekt Jan Vlasák, kostýmová návrhárka Simona Rybáková a strihu sa prvýkrát ujal pokračovateľ rodinnej tradície, syn režiséra a vnuk hlavného predstaviteľa, strihač František Svěrák.

Snímku Betlehemské svetlo natočenú tento rok na jar uvedie do kín v marci budúceho roku spoločnosť Magic Box Slovakia. Koproducentom filmu je Česká televízia.

Synopsia:

Starnúcemu spisovateľovi Karlovi Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už písanie nejde ako predtým. Nedokončené poviedky sa mu hromadia v hlave a ich postavy vychádzajú na denné svetlo a dožadujú sa, aby autor pokračoval v deji. Všetci niečo chcú. Fotograf Matěj chce získať nedobytnú magistru z lekárne, pán Bohumil prosí, aby stal zázrak, automechanik Bakalář by chcel byť liečiteľom. Do toho vstupuje z reálneho sveta Šejnohova manželka, ktorá si myslí, že už by mal písanie zanechať a konečne sa venovať jej.

Réžia, scenár: Jan Svěrák

Producent: Biograf Jan Svěrák

Kamera: Vladimír Smutný

Hudba: Ondřej Soukup

Námet: Zdeněk Zverák

Hrajú: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojtech Kotek, Tereza Ramba, Patricia Schumann, Martin Polišenský, Jitka Čvančarová, Vladimír Javorský, Miroslav Táborský, Jan Budař a Jiří Macháček

Premiéra: 3. marec 2022

