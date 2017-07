Svetová jednotka Kerberová otočila zo 4:6, 2:4 a postúpila do osemfinále Wimbledonu

LONDÝN 8. júla (WebNoviny.sk) – Nemecká líderka svetového rebríčka tenistiek Angelique Kerberová zvíťazila za 137 minút tesne 4:6, 7:6 (2), 6:4 nad Američankou Shelby Rogersovou v sobotňajšom zápase 3. kola dvojhry na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone na tráve v Londýne. Finalistka vlaňajšej edície v britskej metropole pritom mala manko 4:6, 2:4.

V osemfinálovom 4. kole bude Kerberová hrať so Španielkou Garbine Muguruzovou-Blancovou (15.), finalistkou ročníka 2015 a dobyvateľkou vlaňajšieho parížskeho antukového rovnako cenného podujatia Roland Garros. Má proti nej skóre 3:4, hoci spočiatku bola hore 3:0. Nad 24-ročnou Rogersovou (70.) vedie 2:0. Nadviazala na marcové Miami (6:4, 7:5).

Ak by Kerberová v sobotu neuspela, čo sa črtalo, na čele svetového rebríčka by sa premiérovo v kariére ocitla buď Rumunka Simona Halepová, alebo Češka Karolína Plíšková.

Druhá spomenutá síce vo štvrtok prehrala 6:3, 5:7, 2:6 v 2. kole medzinárodných otvorených majstrovstiev Anglicka 2017 so Slovenkou Magdalénou Rybárikovou, ale bola by na vrchole hierarchie, ak by sa Halepová nedostala do semifinále Wimbledonu.

V pondelok bude Rumunka v osemfinálovom 4. kole čeliť bývalej jednotke počítačového poradia Viktorii Azarenkovej z Bieloruska. Kerberová potrebuje aspoň prienik do finále, aby si udržala šancu zotrvať k 17. júlu na najvyššej pozícii.

Hrdinka vlaňajších Australian Open aj US Open Kerberová je na špici ôsmy týždeň v rade a celkovo tridsiaty tretí. Je to jej tretie “funkčné obdobie”: v minulosti najprv viedla 20 týždňov od 12. septembra 2016 do 29. januára 2017 a potom 5 týždňov od 20. marca 2017 do 23. apríla 2017.

Wimbledon – dvojhra žien – 3. kolo:

Angelique Kerberová (Nem.-1) – Shelby Rogersová (USA) 4:6, 7:6 (2), 6:4 za 137 minút