Svetová obchodná organizácia príde o najvyšší odvolací orgán

Svetová obchodná organizácia (WTO) bude od stredy bez najvyššieho odvolacieho orgánu. Dvom z rozhodcov totiž končí mandát a ostane už len jeden. Najvyšší stupeň rozhodcovského súdu WTO tak je nefunkčný, píše agentúra AP.

Nižší stupeň súdu WTO síce pracuje, avšak odvolania proti jeho rozhodnutiu nebude kam podať.

Krajiny si tak môžu podľa ľubovôle používať clá a kvóty, ak budú chcieť obmedziť dovoz tovaru, pripomína AP.

„Vyhoďme to do vzduchu!“

Vo výbore rozhodcov má byť sedem ľudí. No počet obsadených miest sa postupne znižoval vďaka Spojeným štátom americkým. Už od čias prezidenta Georgea W. Busha blokovali nominácie nových sudcov po tom, čo predchádzajúcim skončil mandát.

USA totiž, podobne ako aj ďalšie krajiny, považujú arbitráže pred WTO za zdĺhavé a nepružné. „Poňali to v štýle ‚Vyhoďme to do vzduchu‘,“ charakterizoval postup USA ekonóm Inštitútu európskej univerzity Bernard Hoekman.

Bývalý rozhodca WTO Peter Van den Bossche je s koncom najvyššieho odvolacieho orgánu nespokojný. Výsledkom podľa neho bude uplatnenie „práva džungle, práva najsilnejšieho … a na to doplatíme všetci,“ povedal.