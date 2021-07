Svetové vlády sa zaviazali prispieť 4 miliardy dolárov na vzdelávanie detí

Svetové vlády a spoločnosti sľúbili viac ako 4 miliardy dolárov na vzdelávanie 175 miliónov detí na celom svete a zabránenie tomu, aby vyhliadky ich generácie neoslabila pandémia koronavírusu.

Zaviazali sa k tomu na Globálnom samite o vzdelávaní v Londýne, ktorý hostili Spojené kráľovstvo, Keňa a financujúca organizácia Globálne partnerstvo pre vzdelávanie.

Bývalá austrálska premiérka Julia Gillard, ktorá partnerstvu predsedá, uviedla, že vďaka darom sú na dobrej ceste k splneniu ich cieľa získať v nasledujúcich piatich rokoch 5 miliárd dolárov.

Vzdelávanie dievčat

Vlajkový projekt konzervatívnej vlády britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý sa konferencii prihovoril spolu s kenským prezidentom Uhuruom Kenyattom, je vzdelávanie dievčat.

Predseda britskej vlády tlačí na to, aby sa do roku 2026 do škôl na celom svete dostalo ďalších 40 miliónov dievčat. Na konferencii prítomným delegátom povedal, že vzdelávanie je efektívne riešenie, ktoré „dokáže vyriešiť v podstate každý problém, ktorý postihne ľudstvo“.

Zníženie rozpočtu

Británia sa zaviazala, že Globálnemu partnerstvu pre vzdelávanie dá 430 miliónov libier. Johnson však čelí kritike za zníženie rozpočtu Spojeného kráľovstva na medzinárodný rozvoj z 0,7% národného príjmu na 0,5%.

Projekty, ktoré pomáhajú tým najzraniteľnejším na svete, pritom ukráti približne o 4 miliardy libier. Vláda tvrdí, že škrt je len dočasný a potrebný, pretože hospodárstvo zasiahla pandémia koronavírusu.

(1 EUR = 1,1873 USD)