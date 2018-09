Svetovou jednotkou je po US Open stále Nadal, Molčan si polepšil o 176 priečok

LONDÝN 10. septembra (WebNoviny.sk) – Španielsky tenista Rafael Nadal je po skončenom US Open naďalej lídrom svetového rebríčka ATP vo dvojhre. Nadal vedie s náskokom 1860 bodov pred Švajčiarom Rogerom Federerom, tretia priečka patrí víťazovi US Open Srbovi Novakovi Djokovičovi. Za ním nasleduje zdolaný finalista z víkendového finále v New Yorku Argentínčan Juan Martín Del Potro.

V prvej stovke sú traja slovenskí tenisti

Slovenská jednotka Martin Kližan je na 66. mieste, Lukášovi Lackovi patrí 78. pozícia. Nasledujú Jozef Kovalík na 83. stupienku, Andrej Martin na 169. priečke a Norbert Gombos (182.).

Filip Horanský klesol o jedno miesto na 206. pozíciu. Výrazný posun zaznamenal Alex Molčan, ktorý zásluhou premiérovej účasti vo finále challengerového turnaja dosiahol nové kariérne maximum, 362. miesto.

Deblovou jednotkou je Mike Bryan

Prvé dve pozície v deblovom rebríčku patria víťazom mužskej štvorhry na práve skončenom US Open. Jednotkou je Američan Mike Bryan, jeho súčasný deblový partner Jack Sock poskočil z 12. na 2. priečku. Slovenskej deblovej jednotke Igorovi Zelenayovi patrí 89. pozícia.

Martin Kližan a Filip Polášek sa po dvoch finálových účastiach na challengerových turnajoch v talianskych mestách Como a Janov posunuli do tretej stovky rebríčka. Kližan zaznamenal posun o 116 miest na 227. priečku. Filip Polášek poskočil dokonca o 175 miest na 237. pozíciu.