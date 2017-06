Svetovú elitu čaká zaujímavá zmena, kvalifikačná trať bude prístupná

PRAHA 14. júna (WebNoviny.sk) – Už počas najbližších štyroch dní 15.-18. 6. sa v Prahe rozbehne nová edícia Svetového pohára vo vodnom slalome. Svetovú elitu čaká jedna zaujímavá zmena. Doteraz organizátori predstavili kvalifikačnú trať vždy deň pred pretekmi a na vodu sa už nikto nedostal inak ako pohľadom z brehu, tentoraz bude prístupná pretekárom na tréning. “

Máme stretnutie tímlídrov, kde budeme hlasovať, či bude trať prístupná ako voľný alebo regulovaný tréning. Rozdiel by bol v tom, že kým v prvom prípade by bolo možné si prejsť niektoré kombinácie bránok opakovane, pri regulovanom tréningu cez časomer by musel pretekár zísť celú trať, akoby súťažne, bez zastavenia, lebo minútu po ňom štartuje ďalší,” ozrejmil športový riaditeľ sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Lukáš Giertl.

Predstavia sa Skákala a Gewissler

V porovnaní s nedávnymi ME v slovinskom Tacene nastala v reprezentačnom tíme SR malá zmena. Namiesto bratov Hochschornerovcov sa v Prahe predstavia viacnásobní medailisti európskych a svetových mládežníckych šampionátov Juraj Skákala a Matúšom Gewisslerom.

Rovnako sa zlepšil zdravotný stav Simony Macekovej, ktorá musela pre zranenie vynechať kontinentálny šampionát a na SP už bude štartovať. Kategórie C2 mix a slalom cross bude bez slovenského zastúpenia.

Slafkovský ako obhajca prvenstva

Singlkanoista Alexander Slafkovský vstúpi do SP ako obhajca prvenstva, Jana Dukátová v K1 skončila vlani celkovo tretia. V poolympijskej sezóne je vodnoslalomársky seriál jeden z vrcholov sezóny a zároveň najlepší možný tréning pred októbrovým svetovým šampionátom vo francúzskom Pau.

Ďašími štyrmi súčasťami SP vo vodnom slalome budú preteky v nemeckých strediskách Augsburgu (23.- 25. 6.) a Markkleebergu (30. 6.- 1. 2.) a po letnej prestávke aj v talianskej Ivrey (1.-3. 9.) a finále v španielskom Seu d´Urgell (8.- 10. 9.).

Výprava SR na preteky SP v Prahe:

C1 muži: Matej Beňuš, Alexander Slafkovský, Michal Martikán

C1 ženy: Simona Glejteková, Simona Maceková, Monika Škáchová

C2: Ladislav a Peter Škantárovci, Tomáš Kučera – Ján Bátik, Juraj Skákala – Matúš Gewissler

K1 ženy: Jana Dukátová, Elena Kaliská, Eliška Mintálová

K1 muži: Jakub Grigar, Andrej Málek, Martin Halčin

Program SP v Prahe:

štvrtok 15. júna: Slalom Cross Time Trial K1M, K1ž (9.30)

piatok 16. júna: dvojkolová kvalifikácia C2M, C1Ž, K1M (od 9.00), dvojkolová kvalifikácia C2 mix, K1Ž, C1M

sobota 17. júna: semifinále C2M, C1Ž, K1M (9.00), finále C2M, C1Ž, K1M (13.00), Extreme Canoe Slalom Cross K1M, K1Ž (15.30)

nedeľa 18. júna: semifinále C2 mix, K1Ž, C1M (9.00), finale C2 mix, K1Ž, C1M (12.25)