Svetovú jednotku na US Open potrápila domáca Gibbsová

NEW YORK 31. augusta (WebNoviny.sk) – Česká jednotka svetového rebríčka tenistiek Karolína Plíšková zvíťazila nad domácou Nicole Gibbsovou za 106 minút 2:6, 6:3, 6:4 vo štvrtkovom stretnutí 2. kola dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Obhajkyňa miestneho finále spred tucta mesiacov Kar. Plíšková potrebuje ďalší prienik do boja o titul v lokalite Flushing Meadows, aby vôbec mala šancu zotrvať na čele singlového renkingu WTA k 11. septembru, ani to jej napokon nemusí stačiť. Zatiaľ úspešnejšia z 25-ročných dvojičiek Plíškových bude v sobotu v 3. kole čeliť úspešnej z duelu Risa Ozakiová (Jap.) – Šuaj Čang (Čína-27).

Na júlovom rovnako hodnotnom Wimbledone na tráve v Londýne práve v tejto fáze, teda v 2. kole, Kar. Plíšková nestačila na Slovenku Magdalénu Rybárikovú, neskoršiu semifinalistku. Rybáriková v stredu v 2. kole vyradila ľavorukú Kristýnu Plíškovú. Karolína Plíšková sa od spomenutého Wimbledonu zasnúbila s priateľom a zároveň manažérom Michalom Hrdličkom, potvrdila to po príchode do dejiska medzinárodných otvorených majstrovstiev Spojených štátov amerických.

US Open – dvojhra žien – 2. kolo:

Karolína Plíšková (ČR-1) – Nicole Gibbsová (USA) 2:6, 6:3, 6:4 za 106 minút