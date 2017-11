Svetový deň detí: 20. november by mal patriť najviac znevýhodneným deťom

BRATISLAVA 16. novembra 2017 (WBN/PR) – Napriek obrovskému pokroku v posledných desaťročiach, ktorý sa podarilo UNICEF dosiahnuť, podľa najnovších údajov až:

385 miliónov detí žije v extrémnej chudobe,

264 miliónov detí a mladých ľudí nenavštevuje školy,

5,6 milióna detí mladších ako päť rokov zomrelo v minulom roku z dôvodov, ktorým bolo možné predísť.

Svetový deň detí je preto príležitosťou uvedomiť si, že na mnohých miestach sveta sú deti vystavené rôznym formám nespravodlivosti a treba ich chrániť bez ohľadu na miesto, kde sa narodili.

Iniciatíva Slovenského výboru pre UNICEF #prekazdedieta, pri príležitosti Svetového dňa detí, má vyjadriť podporu deťom, ktoré sú bez vzdelania, bez ochrany a bez svojich domovov.

Do iniciatívy sa zapojí vyše 200 škôl z programu Škola priateľská k deťom. Cieľom je zapojiť čo najviac žiakov, študentov, učiteľov, ale aj známych osobností, aby pomohli dostať do povedomia ľudí na sociálnych sieťach, že každé dieťa si zaslúži nádej, lásku, úsmev, vzdelanie, … a to nielen v tento deň. A podporia tak svet, kde každé dieťa vyrastá v prostredí, v ktorom je milované, zdravé, vzdelávané a chránené.

20. november zároveň upozorňuje na prijatie Dohovoru o právach dieťaťa v roku 1989, ktorý bol doposiaľ ratifikovaný 195 krajinami sveta. Dohovor priznáva každému dieťaťu práva v plnom rozsahu – vrátane občianskych, kultúrnych, hospodárskych, politických a sociálnych.