Svetoznámy pantomím Milan Sládek oslávi osemdesiatiny slávnostným galavečerom

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – Svetoznámy mím, pedagóg a choreograf Milan Sládek, ktorý sa v piatok 23. februára dožíva 80 rokov, oslávi svoje jubileum v sobotu večer slávnostným galavečerom v Štúdiu MD 3 RTVS. Televízia odvysiela podujatie zo záznamu.

Najlepšie predstavenia

Program galavečera bude podľa Sládkových slov pestrý. „Svoj život som rozdelil do takých piatich fáz, z ktorých sme pripravili projekcie. Chcel som, aby sa spravili vstupy zo všetkých dokumentov, ktoré o mne existujú. Aby sme tak vykreslili všetky fázy môjho života, ktorý bol pomerne bohatý tým, že som putoval a sám seba objavoval.

Myslím, že sa nám podarilo spraviť veľmi zaujímavý súhrn dokumentov, ktoré budú sprevádzané rozhovorom a hudobnými vsuvkami. Budú tam aj moji kolegovia bábkoherci, s ktorými som inscenoval Figarovu svadbu v Kórei v Soule. Bude to taká všehochuť mojej práce, ktorá trvala 60 rokov,“ priblížil Sládek. Sám počas večera svoje umenie predvádzať neplánuje. „Dohodli sme sa akurát s priateľmi z Figarovej svadby, že predvedieme prvú časť predstavenia a duet s bábkami, ktoré sme mali aj v Kórei,“ prezradil charizmatický rodák zo Streženíc.

Prierez celoživotným umením

Najviac zo všetkého si pritom prial, aby pripravovaný program nepôsobil naduto a príliš slávnostne. „Pán Sládek hlavne nechcel, aby to bolo také nabubrené. Prial si, aby to bolo skôr také milé, pracovné, možno improvizované, aby to bol inakší program, ako obvykle tie slávnostné galavečery bývajú. Všetci umelci, ktorí v rámci programu vystúpia, nejakým spôsobom s pánom Sládkom komunikovali, hrali, účinkovali, boli s ním v kontakte. Bude to taký prierez jeho celoživotným umením a vlastne aj taký pohľad do budúcna, pretože ako pán Sládek stále tvrdí, má za sebou ešte len prvú polovicu života,“ uviedla organizátorka podujatia Ľuba Šajdová.

Galavečerom, nad ktorým prevzal záštitu i prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, však oslavy jubilea známeho umelca nekončia. Budúci týždeň sa Sládek totiž predstaví v štyroch špeciálnych vystúpeniach na bratislavskej Malej scéne STU. Pod spoločným názvom Milan Sládek – Jubileum uvedie v dvojhodinovom predstavení dve inscenácie – pantomimickú grotesku Dar, ktorá vznikla v roku 1969 ako reakcia na tragické udalosti 21. augusta 1968 v bývalom Československu a jednoaktovku Andy & Basquiat, v ktorej reflektuje stretnutie rôznych svetov dvoch umeleckých gigantov, Andyho Warhola a Jeana-Michela Basquiata, ktorí počas trvania ich priateľstva spolu namaľovali 130 obrazov.

„Keď som rozmýšľal, kde v Bratislave by som svoju osemdesiatku oslávil, tak som si uvedomil, že by to mala byť Malá scéna, pretože práve tam som začínal. Bol som v tých priestoroch od roku 1962 do júla 1968. Hrali sme tam každý týždeň. Nikto nevedel, či tie predstavenia budú mať nejaký ohlas, pantomíma je predsa len pre Slovensko netypická, ale veľmi skoro sme ho mali.

Divadlo bolo vždy vypredané, všetky predstavenia boli plné,“ zaspomínal si Sládek. Predstavenia Malá scéna uvedie štyri dni po sebe – 28. februára a 1. marca o 10:00 a 2. a 3. februára o 19.00.