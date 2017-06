Sviatok detí je podľa Slovákov opodstatnený sviatok

BRATISLAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Slováci považujú Medzinárodný deň detí, ktorý oslavujeme vo štvrtok, za opodstatnený sviatok. V telefonickom prieskume spoločnosti eCall Slovakia takto odpovedalo až 97 percent opýtaných.

Traja zo štyroch opýtaných potvrdili, že v ich mestách i obciach sa každoročne v tento deň konajú rôzne podujatia pre deti, na ktorých sa zúčastňuje tretina respondentov. Ďalší sviatok detí trávia najmä v prírode alebo doma s rodinami. Iba jedno percento rodičov sa so svojimi deťmi vyberie do nákupných centier.

Spoločnosť eCall Slovakia v prieskume zaujímalo aj to, čo si rodičia myslia, že by ich deti v tento deň najviac potešilo. Výlet uviedlo 36 percent opýtaných, atrakcie 19 percent a sladkosti 14 percent respondentov. Z prieskumu tiež vyplynulo, že 76 percent rodín oslavuje deň detí do 15-teho roku dieťaťa, asi šesť percent tento deň neoslavuje vôbec.

Telefonický prieskum uskutočnili na reprezentatívnej vzorke 1 273 respondentov.